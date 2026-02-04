БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В опит за потушаване на напрежението изтеглят 700 имиграционни агенти от Минесота

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
В опит за потушаване на напрежението изтеглят 700 имиграционни агенти от Минесота
Снимка: БТА
Слушай новината

Администрацията на Доналд Тръмп с пореден опит да тушира продължаващото вече седмици напрежение в Минеаполис след двете убийства на американски граждани от служители на имиграционната агенция. Ръководителят на операцията на имиграционните в Минесота Том Хоман обяви, че 700 от разположените в щата около 2000 служители ще бъдат изтеглени незабавно.

Хоман, известен още като "граничния цар", пое ръководството на операцията от началника на имиграционната агенция Грегъри Бовино дни след убийството на 37-годишния Алекс Прети. На пресконференция Хоман подчерта, че решението да бъде намален броят на служителите на Агенцията е знак за добра воля от страна на администрацията на президента към местните власти в Минесота.

Това обаче не означава, че акциите по депортиране на нелегални имигранти ще бъдат спрени, допълни още той.

# напрежение в Минеаполис #имиграционни служби #нелегални имигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
1
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
2
Довиждане на шейховете
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
3
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
4
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
5
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
6
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: САЩ и Канада

Жертвите на досиетата "Епстийн" – премахнаха информация от сайт заради разкрити самоличности
Жертвите на досиетата "Епстийн" – премахнаха информация от сайт заради разкрити самоличности
В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна
Чете се за: 06:05 мин.
Доклад на "Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава Доклад на "Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава
Чете се за: 01:10 мин.
Ключова среща във Вашингтон: Редкоземните елементи в центъра на разговорите Ключова среща във Вашингтон: Редкоземните елементи в центъра на разговорите
Чете се за: 01:07 мин.
Тръмп се договори с Нарендра Моди за митата и руския петрол Тръмп се договори с Нарендра Моди за митата и руския петрол
Чете се за: 02:47 мин.
Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса в разследването срещу Епстийн Бил и Хилари Клинтън ще свидетелстват пред Конгреса в разследването срещу Епстийн
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която руши баланса между властите Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която руши баланса между властите
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Паркиран автомобил потегли, прекоси булевард и се заби в ограда на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ