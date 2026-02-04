В опит за потушаване на напрежението изтеглят 700 имиграционни агенти от Минесота

Администрацията на Доналд Тръмп с пореден опит да тушира продължаващото вече седмици напрежение в Минеаполис след двете убийства на американски граждани от служители на имиграционната агенция. Ръководителят на операцията на имиграционните в Минесота Том Хоман обяви, че 700 от разположените в щата около 2000 служители ще бъдат изтеглени незабавно.

Хоман, известен още като "граничния цар", пое ръководството на операцията от началника на имиграционната агенция Грегъри Бовино дни след убийството на 37-годишния Алекс Прети. На пресконференция Хоман подчерта, че решението да бъде намален броят на служителите на Агенцията е знак за добра воля от страна на администрацията на президента към местните власти в Минесота.

Това обаче не означава, че акциите по депортиране на нелегални имигранти ще бъдат спрени, допълни още той.