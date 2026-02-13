Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг

Днес валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, а максималните – между 5° и 10°, в София – около 7°.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8° - 9°. Температурата на морската вода е 5° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500 - 1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

През почивните дни ще остане сравнително топло с положителни минимални температури и максимални между 12° и 17°. В събота, след временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, след обяд от запад отново ще се увеличи и ще завали дъжд.

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя, когато има повишена вероятност за значителни количества на места в Южна България и източните райони. Вятърът ще е от юг, в неделя ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове, а по-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.

В началото на новата седмица застудяването ще продължи. Ще остане предимно облачно с валежи. В понеделник в много райони временно ще отслабнат и ще спрат, впоследствие отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната.

Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка. Вятърът ще се ориентира от север и ще се усили. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход, във вторник – между минус 2° и 3°.

В сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и в много райони ще намалява до предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад и дневните температури ще се повишат.