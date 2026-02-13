Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите вероятно ще са на 19 април
Чете се за: 00:52 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината
Обратното броене за съставяне на новата служебна власт започна. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров има 7-дневен срок, в който да представи състава на служебния кабинет на президента.
Сега предстои Андрей Гюров да започне разговори с потенциални министри. Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.
Ако президентът няма забележки към състава, държавнията глава издава указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това се определя и датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.