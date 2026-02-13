БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите вероятно ще са на 19 април

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Запази
андрей гюров получаването мандат съставяне правителство кабинет хора конци
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Обратното броене за съставяне на новата служебна власт започна. Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров има 7-дневен срок, в който да представи състава на служебния кабинет на президента.

Сега предстои Андрей Гюров да започне разговори с потенциални министри. Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.

Ако президентът няма забележки към състава, държавнията глава издава указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това се определя и датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.

#Андрей Гюров #служебен премиер #избори

Водещи новини

Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите вероятно ще са на 19 април
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан" Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Берлинале" заема специално място в сърцето ми, каза...
Чете се за: 05:27 мин.
Още
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ