Случаят "Петрохан": Очаква се експертизата за смъртта на Ивайло Иванов

Снимка: БТА
Слушай новината

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан". Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза за смъртта на Ивайло Иванов, един от тримата мъже, намерени мъртви край бившата хижа „Петрохан“.

Вчера станаха ясни причините за смъртта на другите двама. Пламен С. е бил прострелян в главата от упор с 9-милиметров пистолет. Дечо В. също е прострелян с 9-милиметрово оръжие, като изстрелът е бил от много близко разстояние. По десните ръце на Пламен С. и Дечо В. са установени барутни частици, съответстващи на трите оръжия, намерени до телата.

Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на тримата, открити мъртви в кемпер под връх Околчица. Първоначалният балистичен анализ сочи, че барутни частици са открити по ръцете на Ивайло Калушев и Николай Златков. По ръцете на 15-годишното момче обаче такива липсват.

#случаят "Петрохан" #​Ивайло Иванов #експертиза

