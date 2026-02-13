БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще поискат постоянен арест за 34-годишната полицайка, заловена с 2 кг кокаин на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Предстои прокуратурата в Хасково да внесе искане в Окръжния съд в града за постоянен арест на полицайката, заловена с над 2 килограма кокаин на "Капитан Андреево". Тя е задържана за 72 часа.

34-годишна служителка на МВР-Враца е с обвинение, че е направила опит да пренесе през границата наркотика. Тя бе заловена във вторник на път за Турция. Кокаинът бил скрит в акумулатора на личния ѝ автомобил. Стойността на задържаната дрога е за над 51 000 евро. Междувременно по случая започна дисциплинарна проверка от ОД МВР-Враца.

#пункт "Капитан Андреево" #полицайка #кокаин

