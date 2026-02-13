Задържан за 24 часа е мъж, хванат с 3,8 промила зад волана в Айтос

Полицията в Айтос задържа 49-годишен мъж, шофирал с изключително висока концентрация на алкохол – 3,8 промила. Количеството е отчетено с дрегер при проверка на място.

Случаят е от сряда вечерта. Около 19:50 часа в района на града служители на районното управление спират автомобил със съмнително поведение на пътя – движел се твърде бавно и с включени аварийни светлини.

„При извършената проверка с техническо средство установихме 3,8 промила алкохол. Това създава изключително висок риск както за водача, така и за останалите участници в движението“, заяви комисар Марин Димитров, началник на отдел “Охранителна полиция” към ОД МВР-Бургас.

По думите му мъжът е отказал да даде кръвна проба. Оказва се и системен нарушител – в миналото е санкциониран за шофиране след употреба на алкохол, включително с влязла в сила присъда, както и за множество нарушения на скоростните режими.

Законът предвижда при концентрация над 1,2 промила лишаване от свобода от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева. При повторност санкциите нарастват – от една до пет години затвор и глоба до 10 000 лева.

От началото на годината в област Бургас са образувани 47 производства срещу водачи, шофирали с над 1,2 промила алкохол – спрямо 40 за същия период на миналата година.

„Имаме увеличение и това е притеснително. Надяваме се водачите да бъдат по-отговорни“, подчерта комисар Димитров.

49-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.