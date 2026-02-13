БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Задържан за 24 часа е мъж, хванат с 3,8 промила зад волана в Айтос

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полицията в Айтос задържа 49-годишен мъж, шофирал с изключително висока концентрация на алкохол – 3,8 промила. Количеството е отчетено с дрегер при проверка на място.

Случаят е от сряда вечерта. Около 19:50 часа в района на града служители на районното управление спират автомобил със съмнително поведение на пътя – движел се твърде бавно и с включени аварийни светлини.

„При извършената проверка с техническо средство установихме 3,8 промила алкохол. Това създава изключително висок риск както за водача, така и за останалите участници в движението“, заяви комисар Марин Димитров, началник на отдел “Охранителна полиция” към ОД МВР-Бургас.

По думите му мъжът е отказал да даде кръвна проба. Оказва се и системен нарушител – в миналото е санкциониран за шофиране след употреба на алкохол, включително с влязла в сила присъда, както и за множество нарушения на скоростните режими.

Законът предвижда при концентрация над 1,2 промила лишаване от свобода от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева. При повторност санкциите нарастват – от една до пет години затвор и глоба до 10 000 лева.

От началото на годината в област Бургас са образувани 47 производства срещу водачи, шофирали с над 1,2 промила алкохол – спрямо 40 за същия период на миналата година.

„Имаме увеличение и това е притеснително. Надяваме се водачите да бъдат по-отговорни“, подчерта комисар Димитров.

49-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

#3,8 промила алкохол в кръвта #Айтос

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
4
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
5
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
6
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Криминално

Случаят "Петрохан": Очаква се експертизата за смъртта на Ивайло Иванов
Случаят "Петрохан": Очаква се експертизата за смъртта на Ивайло Иванов
Повдигнаха обвинение срещу мъжа, който намушка трима от семейството си в София Повдигнаха обвинение срещу мъжа, който намушка трима от семейството си в София
Чете се за: 00:42 мин.
ГДБОП блокира един от сайтовете с видео от наши козметични салони и АГ кабинет ГДБОП блокира един от сайтовете с видео от наши козметични салони и АГ кабинет
Чете се за: 01:05 мин.
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
5819
Чете се за: 06:30 мин.
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан" Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан"
5202
Чете се за: 01:30 мин.
Митничари задържаха близо пет милиона контрабандни цигари на "Капитан Андреево" Митничари задържаха близо пет милиона контрабандни цигари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите вероятно ще са на 19 април Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите вероятно ще са на 19 април
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с парниковите газове в САЩ Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с парниковите газове в САЩ
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Започва Мюнхенската конференция за сигурност
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Започва процесът срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Очаква се експертизата за смъртта на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Преди Великия пост: Поляци се състезаваха в надяждане с понички
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ