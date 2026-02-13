БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жители на невестинското село Рашка Гращица не могат да стигнат до домовете си заради път в окаяно състояние

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В невестинското село Рашка Гращица жителите трудно стигат до домовете си заради критичното състояние на пътя. Проблем, за който хората сигнализират от години, а при всеки по-силен дъжд ситуацията става непоносима.

Миналия четвъртък автомобил закъсва на около 200 метра от къщите.

„Закъсах. Пътят е непроходим. Коловозите са толкова големи, че колата опря на мостовете, а колелата въртяха във въздуха“, разказва Петър Петров.

При замерване най-дълбокият коловоз достига 46 сантиметра, а по-нагоре – до 60.

„Пеша не може да се мине. От сутринта съм така. Препаднах, не можех да изляза“, разказва възрастния мъж.

Жителка на селото допълва: „Като стъпя в калта, ботушът остава вътре, кракът излиза. Много е лошо.“

По думите им пътят е в окаяно състояние от години, а при всеки дъжд става все по-зле.

В махалите над селото живеят около 20 души през зимата, повечето възрастни. Някои изминават по два километра пеша, за да могат да си купят хляб и лекарства.

„Майка ми е на 81 години. Налага се да ѝ нося лекарства и храна. Лятото се наложи да купя високопроходима кола само заради това, но сега и с джипа не мога да се кача“, споделя синът на възрастна жена.

Кметът на селото обяснява, че проблемът е от три години и настоява за по-строг контрол върху горската техника, която извозва дървен материал и допълнително разбива пътя.

„Трябва комуникация между горското стопанство и общината. Не може да чакаме да стане проблем и тогава да реагираме“, подчертава Светослав Сухарски, кмет на село Рашка Гращица.

Общински съветник от Невестино коментира, че са нужни средства и по-сериозен контрол върху фирмите, които работят в района. От общината заявиха писмено, че регулярно насипват чакъл, но заради лошото време и дейността по извозване на дървесина състоянието отново се влошава. Обещанието е – след подобряване на времето да бъдат предприети мерки.

А хората в Рашка Гращица продължават да чакат – не просто хубаво време, а проходим път до домовете си.

#критично състояние на път #Рашка Гращица

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
4
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
5
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
6
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Регионални

Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград
Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Чете се за: 00:32 мин.
Повдигнаха обвинение срещу мъжа, който намушка трима от семейството си в София Повдигнаха обвинение срещу мъжа, който намушка трима от семейството си в София
Чете се за: 00:42 мин.
Софийският административен съд временно спря промените в синята и зелена зона в столицата Софийският административен съд временно спря промените в синята и зелена зона в столицата
Чете се за: 01:40 мин.
СОС не смени временното ръководство на "Столичен автотранспорт" СОС не смени временното ръководство на "Столичен автотранспорт"
Чете се за: 03:17 мин.
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите вероятно ще са на 19 април Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите вероятно ще са на 19 април
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с парниковите газове в САЩ Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с парниковите газове в САЩ
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Започва Мюнхенската конференция за сигурност
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Започва процесът срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Очаква се експертизата за смъртта на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Преди Великия пост: Поляци се състезаваха в надяждане с понички
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ