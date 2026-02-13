Жители на невестинското село Рашка Гращица не могат да стигнат до домовете си заради път в окаяно състояние

В невестинското село Рашка Гращица жителите трудно стигат до домовете си заради критичното състояние на пътя. Проблем, за който хората сигнализират от години, а при всеки по-силен дъжд ситуацията става непоносима.

Миналия четвъртък автомобил закъсва на около 200 метра от къщите.

„Закъсах. Пътят е непроходим. Коловозите са толкова големи, че колата опря на мостовете, а колелата въртяха във въздуха“, разказва Петър Петров.

При замерване най-дълбокият коловоз достига 46 сантиметра, а по-нагоре – до 60.

„Пеша не може да се мине. От сутринта съм така. Препаднах, не можех да изляза“, разказва възрастния мъж.

Жителка на селото допълва: „Като стъпя в калта, ботушът остава вътре, кракът излиза. Много е лошо.“

По думите им пътят е в окаяно състояние от години, а при всеки дъжд става все по-зле.

В махалите над селото живеят около 20 души през зимата, повечето възрастни. Някои изминават по два километра пеша, за да могат да си купят хляб и лекарства.

„Майка ми е на 81 години. Налага се да ѝ нося лекарства и храна. Лятото се наложи да купя високопроходима кола само заради това, но сега и с джипа не мога да се кача“, споделя синът на възрастна жена.

Кметът на селото обяснява, че проблемът е от три години и настоява за по-строг контрол върху горската техника, която извозва дървен материал и допълнително разбива пътя.

„Трябва комуникация между горското стопанство и общината. Не може да чакаме да стане проблем и тогава да реагираме“, подчертава Светослав Сухарски, кмет на село Рашка Гращица.

Общински съветник от Невестино коментира, че са нужни средства и по-сериозен контрол върху фирмите, които работят в района. От общината заявиха писмено, че регулярно насипват чакъл, но заради лошото време и дейността по извозване на дървесина състоянието отново се влошава. Обещанието е – след подобряване на времето да бъдат предприети мерки.

А хората в Рашка Гращица продължават да чакат – не просто хубаво време, а проходим път до домовете си.