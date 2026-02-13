Кризата САЩ - Иран: Втори самолетоносач е насочен към Близкия изток, съобщава Асошиейтед прес

Американският самолетоносач "Джералд Форд" е получил заповед да отплава от Карибско море и да се насочи към района на Близкия изток. За това съобщи Асошиейтед прес като цитира източник, запознат с плановете.

Придвижването на най-големия самолетоносач в света ще постави два самолетоносача и придружаващите ги военни кораби в региона в момент, в който американският президент Доналд Тръмп увеличава натиска върху Иран да сключи споразумение за ядрената си програма.

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и три ракетни разрушителя се намират в Близкия изток от две седмици насам. Снощи Тръмп каза, че се надява да постигне споразумение с Иран в рамките на следващия месец и отправи ново предупреждение към Ислямската република.