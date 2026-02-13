БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кризата САЩ - Иран: Втори самолетоносач е насочен към Близкия изток, съобщава Асошиейтед прес

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският самолетоносач "Джералд Форд" е получил заповед да отплава от Карибско море и да се насочи към района на Близкия изток. За това съобщи Асошиейтед прес като цитира източник, запознат с плановете.

Придвижването на най-големия самолетоносач в света ще постави два самолетоносача и придружаващите ги военни кораби в региона в момент, в който американският президент Доналд Тръмп увеличава натиска върху Иран да сключи споразумение за ядрената си програма.

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и три ракетни разрушителя се намират в Близкия изток от две седмици насам. Снощи Тръмп каза, че се надява да постигне споразумение с Иран в рамките на следващия месец и отправи ново предупреждение към Ислямската република.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Трябва да сключим споразумение. В противен случай последствията ще бъдат много травматични. Не искам това да се случва."

#втори самолетоносач #САЩ #Близък изток #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
4
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
5
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа...
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси
6
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Близък изток

Без пробив по въпроса за Иран след срещата Тръмп-Нетаняху
Без пробив по въпроса за Иран след срещата Тръмп-Нетаняху
Възможна ли е сделка между Иран и САЩ? Възможна ли е сделка между Иран и САЩ?
Чете се за: 03:15 мин.
Иран чества 47 години от Ислямската революция Иран чества 47 години от Ислямската революция
Чете се за: 01:37 мин.
Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите
Чете се за: 00:50 мин.
Напрежението САЩ-Иран: Техеран може да разреди уран срещу отмяна на санкции Напрежението САЩ-Иран: Техеран може да разреди уран срещу отмяна на санкции
Чете се за: 01:12 мин.
Арести след протестите в Иран: Задържани са няколко видни реформаторски фигури Арести след протестите в Иран: Задържани са няколко видни реформаторски фигури
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишната пациентка, намушкана вчера в София Стабилизирано е състоянието на 15-годишната пациентка, намушкана вчера в София
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Валежи от дъжд, през новата седмица - от сняг
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Започва Мюнхенската конференция за сигурност
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ