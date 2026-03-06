Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС

Няма непосредствена опасност за България, при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Няма никакви основания още повече да напрягаме хората в страната, каза още Йотова.

До този момент аз лично съм провела няколко срещи с всички служби в страната, както и с Министерство на отбраната и началника на отбраната, обясни държавният глава.

Тя допълни, че всеки един риск се следи много внимателно.

Илияна Йотова каза още, че до момента страната ни се справя „твърде добре“ с евакуацията на своите граждани.