Михаил Шайдоров шокира фаворитите във фигурното пързаляне, Малинин остана извън подиума в Милано/Кортина 2026

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Казахстанецът триумфира с личен рекорд във волната програма, а двукратният олимпийски шампион се срина до осмото място

Михаил Шайдоров шокира фаворитите във фигурното пързаляне, Малинин остана извън подиума в Милано/Кортина 2026
Снимка: AP Photo
Михаил Шайдоров от Казахстан изненадващо стана олимпийски шампион по фигурно пързаляне на Игрите в Милано/Кортина 2026, след като надпреварата при мъжете поднесе една от най-големите сензации от началото на Олимпиадата.

Световният вицешампион за 2025 година, който бе едва пети след кратката програма, изнесе изключителна волна програма с комбинация от троен аксел – четворен салхов, още четири четворни скока и втори троен аксел. Той получи 198.64 точки за волната програма (114.68 за технически елементи) - личен рекорд, и триумфира с общ сбор от 291.58 точки, с повече от 10 точки аванс пред конкуренцията.

Голямата сензация в състезанието обаче бе провалът на фаворита Иля Малинин. Двукратният олимпийски шампион и лидер след кратката програма не издържа на напрежението, падна два пъти, изпълни само четири от планираните седем четворни скока и се срина до осмата позиция след едва 15-а оценка във волната програма.

В надпреварата европейският шампион за 2026 година Ника Егадзе остана десети, докато двукратният първенец на Европа Адам Сяо Хим Фа, трети след кратката програма, завърши седми. Сред зрителите в залата беше и седемкратната олимпийска шампионка по гимнастика Симон Байлс, която за първи път наблюдава Зимни олимпийски игри на живо.

