ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В Деня на виното и любовта: Винарни от Долината на Струма отварят врати за празника

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Общините Сандански, Петрич и Струмяни осигуряват безплатен транспорт за посетителите

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
17 винарни от Долината на Струма отварят врати днес за празника Трифон Зарезан. Инициативата е наречена "Дни на отворените врати в Долината на Струма". По повод празника общините Сандански, Петрич и Струмяни осигуряват безплатен транспорт за посетителите.

Всичките 17 винарни отварят врати днес в село Хърсово и ще посрещнат стотици туристи, които ще могат да дегустират вината, да участват в програмата, да видят как се произвежда виното и да се насладят на чудната природа и на лозовите масиви, които заобикалят различните винарни.

Ива Трифонова, мениджър на винарна: "Очакваме много хора, особено при това прекрасно време. Даже се притеснявам дали ще можем да обслужим всички тези желаещи и да им покажем онова произведение, което представлява нашето вино, нашата винарна, нашето изкуство и да им отделим достатъчно много време. В рамките на тези два дни - днес и утре, ще могат да го направят както с безплатен транспорт, така и със собствен автомобил. Нашите лозя се простират на около 45 хектара. Ето там са най-старите ни лози - това е широката мелнишка лоза, която е позната за района на Мелник. Но имаме и много други, нови и не толкова нови сортове. И традиционните мерло, шира, както и нови френски сортове. Така, че има голям избор."

В програмата са включени туровете на винарната, производствената част и също така на изложбената част на винарната. В 11:00 часа започва и традиционното зарязване на лозята.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова

#празник на любовта #с. Хърсово #ден на виното #Трифон Зарезан

