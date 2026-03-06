България остро осъжда продължаващите непровокирани ирански атаки срещу страни от Персийския залив и Близкия изток, заявиха от МВнР

България остро осъжда продължаващите непровокирани и безразборни ирански атаки срещу неговите съседи в региона на Персийския залив и Близкия изток и призовава те да бъдат незабавно преустановени. Това се посочва в позиция от Министерството на външните работи (МВнР), публикувана на сайта.

Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона

Тази позиция бе изразена от България и в рамките на проведената среща на министрите на външните работи на Европейския съюз (ЕС) и Съвета за сътрудничество в Залива, както и в поредица от телефонни разговори на министър Надежда Нейнски с нейните колеги от региона, посочват още от МВнР.

Изразяваме солидарност със засегнатите държави, които проявяват сдържаност в този изключително критичен момент, се посочва в позицията.

От министерството изказаха благодарност за усилията на властите регионалните ни партньори за осигуряване на безопасността на българските граждани в съответните страни, както и за оказваното съдействие в процеса на евакуация.

Необходими са спешни действия за деескалация на напрежението, за осигуряване на трайна стабилност, за гарантиране на енергийната и икономическата сигурност, както и на свободата на корабоплаването, посочват от МВнР.