ИЗВЕСТИЯ

Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
България остро осъжда продължаващите непровокирани ирански атаки срещу страни от Персийския залив и Близкия изток, заявиха от МВнР

от БНТ , Източник: БТА
По света
България остро осъжда продължаващите непровокирани и безразборни ирански атаки срещу неговите съседи в региона на Персийския залив и Близкия изток и призовава те да бъдат незабавно преустановени. Това се посочва в позиция от Министерството на външните работи (МВнР), публикувана на сайта.

Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона

Тази позиция бе изразена от България и в рамките на проведената среща на министрите на външните работи на Европейския съюз (ЕС) и Съвета за сътрудничество в Залива, както и в поредица от телефонни разговори на министър Надежда Нейнски с нейните колеги от региона, посочват още от МВнР.

Изразяваме солидарност със засегнатите държави, които проявяват сдържаност в този изключително критичен момент, се посочва в позицията.

От министерството изказаха благодарност за усилията на властите регионалните ни партньори за осигуряване на безопасността на българските граждани в съответните страни, както и за оказваното съдействие в процеса на евакуация.

Необходими са спешни действия за деескалация на напрежението, за осигуряване на трайна стабилност, за гарантиране на енергийната и икономическата сигурност, както и на свободата на корабоплаването, посочват от МВнР.

Кризата в Близкия изток: Тръмп обяви, че сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
Кризата в Близкия изток: Тръмп обяви, че сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
5404
Чете се за: 01:00 мин.
Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран
Чете се за: 04:22 мин.
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Чете се за: 05:55 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове на 7 март
Чете се за: 00:37 мин.
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов" в Битоля
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: министърът на правосъдието
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
