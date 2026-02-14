Атанас Фурнаджиев: Методиката работи, надявам се утре да се преборим за още един медал

Председателят на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев изрази задоволството си от представянето на Милена Тодорова и Лора Христова в спринта на 7.5 км на Зимни олимпийски игри 2026.

Милена Тодорова завърши четвърта с време 21:20.8 минути и само една грешка в стрелбата, а Лора Христова се нареди 11-а с 21:54.1 минути. Двете си осигуриха отлични позиции за неделното преследване.

"Най-доброто класиране на Милена на зимни Олимпийски игри – четвърто място за нея и десето за Лора Христова. Така че много силно представяне и на двете днес. Явно методиката работи. Доволни сме, дадоха максимума от себе си. Малко късмет не достигна“, коментира Фурнаджиев.

Той бе категоричен, че пропускът в стрелбата е лишил Тодорова от сигурен медал.



„Милена ако беше стреляла нула, влизаше в медалите със сигурност. Виждате, че тук всяка грешка се наказва.“ Председателят на федерацията подчерта, че цялостното представяне на българските биатлонистки е повод за удовлетворение.





„Когато усилията, които сме положили, дават плод, по-радостно от това няма. Доволни сме.“

Фурнаджиев изрази оптимизъм преди преследването на 10 км:





„Надявам се утре да можем да се преборим за медал. Надявам се на чиста стрелба.“

Той припомни и прогнозата си отпреди началото на Игрите, че България ще спечели поне едно отличие.



„Знаех какъв труд положиха всички и как тренират. Затова бях уверен, че ще вземем медал.“

В спринта участие взеха още Мария Здравкова и Валентина Димитрова, които завършиха съответно 82-а и 84-а. Олимпийска шампионка с чиста стрелба стана Марен Киркеейде от Норвегия.