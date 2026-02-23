БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
София приема над 2500 състезатели на престижен турнир по таекуондо

Международната надпревара в "Арена Армеец“ събира световния елит от 27 февруари до 1 март

София приема над 2500 състезатели на престижен турнир по таекуондо
София ще бъде домакин на едно от най-мащабните събития в календара на международното таекуондо. От 27 февруари до 1 март в зала "Арена Армеец“ ще се проведе поредното издание на турнира Bulgaria Open G2, който ще събере над 2500 състезатели от цял свят.

По данни на организаторите, интересът към надпреварата е изключително висок, а броят на участниците превръща турнира в събитие, съпоставимо по мащаб със световно първенство. Bulgaria Open G2 ще бъде под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова.

Официалното откриване е насрочено за 28 февруари от 12:00 часа. Очаква се сред специалните гости да бъдат едни от най-успешните български спортисти, както и представители на дипломатическите среди, политическия и бизнес елит.

В надпреварата ще участват и най-добрите български таекуондисти от националния отбор, които ще имат възможност да премерят сили с водещите имена в света на спорта. Българската федерация по таекуондо подготвя и допълнителни изненади, като победителите в Royal Kids Open Championships ще получат специални отличия.

#Bulgaria Open G2 #София #таекуондо

