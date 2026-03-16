Български двойки с отличия и силно представяне на световно първенство по спортни танци в Италия

Сребро за Александър Коротеев и Ева Христова, успехи и за други наши състезатели на престижни международни турнири

български двойки отличия силно представяне световно първенство спортни танци италия
Българските състезатели постигнаха престижни резултати на CSIT World Syllabus Championship по спортни танци, който се проведе в италианския град Пиеве Ди Ченто.

Александър Коротеев и Ева Христова завоюваха сребърни медали във възрастовата категория до 11 години в латиноамериканските танци (учебна програма). В дисциплината стандартни танци българската двойка достигна до полуфиналите, където се класираха и Георги Мицев и Цветина Йосифова.

Между 11 и 14 март представители на Българската федерация на клубовете по спортни танци участваха и в международния турнир The Star Championships, където също записаха силни резултати.
Стефан Дончев и Лиляна Байлова спечелиха първото място в категорията над 45 години в латиноамериканските танци.

В категория младежи до полуфиналите достигнаха двойките Волен Драганов/Любомира Борисова и Димитър Георгиев/Деа Цветанова. Георгиев и Цветанова се представиха успешно и при състезателите до 21 години, където достигнаха финала и заеха седмото място.

В престижния турнир участие взеха над 2000 състезатели от повече от 40 държави, което подчертава високото ниво на конкуренцията.

"Българската федерация на клубовете по спортни танци поздравява всички състезатели, треньори и представители на спортни клубове за постигнатите успехи. Завоюваните титли, финали и полуфинали са резултат на отдаденост, труд и професионализъм“, заяви председателят на федерацията Георги Найденов.

Той подчерта, че българските двойки все по-уверено се конкурират с водещите състезатели в света и затвърждават позициите на страната ни на международната сцена.

