Български двойки с отличия и силно представяне на световно първенство по спортни танци в Италия

Българските състезатели постигнаха престижни резултати на CSIT World Syllabus Championship по спортни танци, който се проведе в италианския град Пиеве Ди Ченто.

Александър Коротеев и Ева Христова завоюваха сребърни медали във възрастовата категория до 11 години в латиноамериканските танци (учебна програма). В дисциплината стандартни танци българската двойка достигна до полуфиналите, където се класираха и Георги Мицев и Цветина Йосифова.

Между 11 и 14 март представители на Българската федерация на клубовете по спортни танци участваха и в международния турнир The Star Championships, където също записаха силни резултати.

Стефан Дончев и Лиляна Байлова спечелиха първото място в категорията над 45 години в латиноамериканските танци.

В категория младежи до полуфиналите достигнаха двойките Волен Драганов/Любомира Борисова и Димитър Георгиев/Деа Цветанова. Георгиев и Цветанова се представиха успешно и при състезателите до 21 години, където достигнаха финала и заеха седмото място.

В престижния турнир участие взеха над 2000 състезатели от повече от 40 държави, което подчертава високото ниво на конкуренцията.

"Българската федерация на клубовете по спортни танци поздравява всички състезатели, треньори и представители на спортни клубове за постигнатите успехи. Завоюваните титли, финали и полуфинали са резултат на отдаденост, труд и професионализъм“, заяви председателят на федерацията Георги Найденов.

Той подчерта, че българските двойки все по-уверено се конкурират с водещите състезатели в света и затвърждават позициите на страната ни на международната сцена.