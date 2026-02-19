Дъждовно време в последния работен ден от седмицата

Сутринта на много места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°, за София – около 1°. След обяд и през нощта срещу събота валежите ще обхващат централните и източните райони. По-значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област, а в районите със снежна покривка ще има условия за заледявания. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в източните райони – до 15°, в Северозападна България - между 5° и 8°, в София – около 10°.

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде разкъсана, но през втората половина на деня ще се вплътнява и привечер на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. Валежи ще има главно в масивите от западната половина от страната: в местата над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг, в по-ниските части – от дъжд.

Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са близки до нулата. На много места в Централна и Източна България ще има валежи от сняг, в по-южните райони дъжд и сняг. Ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи. До сутринта в неделя валежите в повечето райони ще спрат, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад.

В неделя вече ще е почти без валежи, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и ще достигат на места до 8°-10°, на изток все още ще са до 2°-3°.

В понеделник минималните температури ще се понижат до минус 5°-минус 7°, максималните ще са по-високи, в западната половина между 10° и 15°, в източната - до 7°-8°.

Във вторник северозападният вятър отново ще се усили и ще е умерен до силен. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места от запад на изток ще превали краткотрайно. В сряда вятърът ще отслабне чувствително, в Западна и Централна България временно и ще стихне; облачността там ще е разкъсана, без валежи. Температурите слабо ще се понижат.