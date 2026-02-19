БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Дъждовно време в последния работен ден от седмицата

Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Сутринта на много места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°, за София – около 1°. След обяд и през нощта срещу събота валежите ще обхващат централните и източните райони. По-значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област, а в районите със снежна покривка ще има условия за заледявания. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в източните райони – до 15°, в Северозападна България - между 5° и 8°, в София – около 10°.

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде разкъсана, но през втората половина на деня ще се вплътнява и привечер на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. Валежи ще има главно в масивите от западната половина от страната: в местата над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг, в по-ниските части – от дъжд.

Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са близки до нулата. На много места в Централна и Източна България ще има валежи от сняг, в по-южните райони дъжд и сняг. Ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи. До сутринта в неделя валежите в повечето райони ще спрат, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад.

В неделя вече ще е почти без валежи, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и ще достигат на места до 8°-10°, на изток все още ще са до 2°-3°.

В понеделник минималните температури ще се понижат до минус 5°-минус 7°, максималните ще са по-високи, в западната половина между 10° и 15°, в източната - до 7°-8°.

Във вторник северозападният вятър отново ще се усили и ще е умерен до силен. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места от запад на изток ще превали краткотрайно. В сряда вятърът ще отслабне чувствително, в Западна и Централна България временно и ще стихне; облачността там ще е разкъсана, без валежи. Температурите слабо ще се понижат.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от преливане?
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
