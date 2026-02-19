САЩ победи Канада след продължение и спечели олимпийската титла по хокей при жените

Отборът на САЩ е олимпийски шампион по хокей на лед за жени от Игрите в Милано/Кортина, благодарение на победата с 2:1 след продължение над досегашния първенец Канада. Титлата донесе Мегън Келър в 4:07 минута след началото на допълнителното време.

Отборът на Канада поведе в 54-ата секунда на втория период при числено намален състав. Канадките бяха притиснати пред собствената си врата, но Лора Стейси и Кристи О‘Нийл направиха бърза контраатака и останали две на две успяха да разиграят и О`Нийл да вкара.

До края на втората част канадките можеха да стигнат до второ попадение, но през третия период играта вече се изпълни с физически сблъсъци, наложили дори в един момент спиране за лекарска помощ.

2:04 минути преди последната сирена в мача американките изравниха чрез Хилъри Найт. Тя просто подложи стика си в меле пред вратата на Канада и минималното отклоняване на прострелния удар на Лейла Едуардс се превърна в гол за ужас на изненаданата вратарка Ан-Рене Дебиен.

Голът на ветеранката в състава на САЩ придоби допълнително значение минути по-късно, когато дойде и победното попадение продължението. Меган Келър вкара малко повече от четири минути след подновяването на играта, завършвайки атака от ляво.

Двата отбора бяха в една предварителна група в първата фаза на турнира, където САЩ спечели с 5:0. За старши треньора Джон Вроблевски пък това е първа олимпийска титла, след като до момента имаше две световни и два загубени финала.

За САЩ това е трета титла, докато Канада има пет. По-рано днес се състоя и срещата за бронзовите медали, в която Швейцария се наложи с 2:1 над Швеция с продължение.