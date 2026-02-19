Женският отбор по биатлон на САЩ си почива като плете

Готвене, музика, винопроизводство, видео игри, фермерство. Това са само част от хобитата, които световноизвестните спортисти имат и използват, за да се разнообразят, да изчистят умовете си преди най-важното състезание. Но какво ще кажете за плетенето? Младото поколение Z ще погледне с насмешка, но именно по такъв начин женският отбор по биатлон на САЩ отпуска напрежението по време на Зимните олимпийски игри в Италия.

"Плетенето е нещо, което започнах да правя, когато за първи път започнах да пътувам с биатлона. Просто, за да дам на ръцете си нещо, с което да се занимават. Нещо донякъде отпускащо между състезанията и тренировките. Винаги е приятно, да създадеш нещо със собствените си ръце. Наистина много ми харесва да плета чорапи и затова реших, че тази година ще се опитам да изплета подаръци за нашия отбор. За членовете на щаба, защото те правят толкова много за нас. Подготвят ските с вакса, грижат се за медиите, масажистите ни, всички. Започнах да създавам този модел за чорапи по Коледа. Доста семпъл е, поне синята част. После измислих тези сладки малки мотиви, които да добавя, естествено в олимпийска тематика. Имаме американското знаме и италианското знаме, а също така направих олимпийските кръгове върху пръстите на чорапите. Мисля, че сега, със социалните мрежи и всичко останало, все повече хора публикуват видеа и рийлове с плетенето си, а и все повече спортисти казват открито, че това е приятно занимание в свободното време. Нещо, което ни държи здраво стъпили на земята, когато сме по пътищата и може да бъде добър начин за освобождаване от стреса" сподели Дийдра Ъруин.

Тя споделя, че дори олимпийската шампионка в спускането, Брийзи Джонсън, плете.

"Мисля, че това дава почивка на ума ми от постоянното мислене за спорта. За квалификации, за стрелба, има толкова много неща, които се случват, когато сме тук в Европа и се състезаваме. Възможността да плета, просто да се изключа и да се съсредоточа единствено върху занаята, наистина помага, според мен, за психическото ми здраве и за това да остана уравновесена през целия сезон", допълни Луси Андерсън.

Когато не са на ските с пушка в ръка, американките хващат куките и плетат спомени. Дали и това хоби им помага? Можем само да гадаем.

Вижте целия обект във видеото.