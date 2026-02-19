БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Женският отбор по биатлон на САЩ си почива като плете

Спорт
Американките са избрали интересен начин да изчистят умовете си преди важно състезание.

Женският отбор по биатлон на САЩ си почива като плете
Готвене, музика, винопроизводство, видео игри, фермерство. Това са само част от хобитата, които световноизвестните спортисти имат и използват, за да се разнообразят, да изчистят умовете си преди най-важното състезание. Но какво ще кажете за плетенето? Младото поколение Z ще погледне с насмешка, но именно по такъв начин женският отбор по биатлон на САЩ отпуска напрежението по време на Зимните олимпийски игри в Италия.

"Плетенето е нещо, което започнах да правя, когато за първи път започнах да пътувам с биатлона. Просто, за да дам на ръцете си нещо, с което да се занимават. Нещо донякъде отпускащо между състезанията и тренировките. Винаги е приятно, да създадеш нещо със собствените си ръце. Наистина много ми харесва да плета чорапи и затова реших, че тази година ще се опитам да изплета подаръци за нашия отбор. За членовете на щаба, защото те правят толкова много за нас. Подготвят ските с вакса, грижат се за медиите, масажистите ни, всички. Започнах да създавам този модел за чорапи по Коледа. Доста семпъл е, поне синята част. После измислих тези сладки малки мотиви, които да добавя, естествено в олимпийска тематика. Имаме американското знаме и италианското знаме, а също така направих олимпийските кръгове върху пръстите на чорапите. Мисля, че сега, със социалните мрежи и всичко останало, все повече хора публикуват видеа и рийлове с плетенето си, а и все повече спортисти казват открито, че това е приятно занимание в свободното време. Нещо, което ни държи здраво стъпили на земята, когато сме по пътищата и може да бъде добър начин за освобождаване от стреса" сподели Дийдра Ъруин.

Тя споделя, че дори олимпийската шампионка в спускането, Брийзи Джонсън, плете.

"Мисля, че това дава почивка на ума ми от постоянното мислене за спорта. За квалификации, за стрелба, има толкова много неща, които се случват, когато сме тук в Европа и се състезаваме. Възможността да плета, просто да се изключа и да се съсредоточа единствено върху занаята, наистина помага, според мен, за психическото ми здраве и за това да остана уравновесена през целия сезон", допълни Луси Андерсън.

Когато не са на ските с пушка в ръка, американките хващат куките и плетат спомени. Дали и това хоби им помага? Можем само да гадаем.

Вижте целия обект във видеото.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:52 мин.
#Милано/Кортина 2026

Видяхме ли последните шампиони в северната комбинация на Зимни олимпийски игри
Видяхме ли последните шампиони в северната комбинация на Зимни олимпийски игри
Перфектното олимпийско капучино Перфектното олимпийско капучино
Чете се за: 02:20 мин.
Кръвта вода не става Кръвта вода не става
Чете се за: 03:02 мин.
Калояна Тодорова: Германците започват да тренират от малки и доминират в спускането с шейни Калояна Тодорова: Германците започват да тренират от малки и доминират в спускането с шейни
Чете се за: 01:30 мин.
Станимир Беломъжев: Троян цял живот чака този медал Станимир Беломъжев: Троян цял живот чака този медал
Чете се за: 02:05 мин.
Джейк Кентър имаше 20% шанс за живот, но въпреки това стигна до бронзовия медал в дисциплината слоуп стайл Джейк Кентър имаше 20% шанс за живот, но въпреки това стигна до бронзовия медал в дисциплината слоуп стайл
Чете се за: 03:30 мин.

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
