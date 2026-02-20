Милена Милотинова оглавява БНТ

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ. Тя беше избрана с гласовете на трима от общо петима членове на регулатора. Новият директор на обществената телевизия се завръща в БНТ с увереност, че ще намери екип от съмишленици.

Новият генерален директор на БНТ беше избран още при първото гласуване.

д-р Симона Велева - председател на СЕМ: "Честито на госпожа Милена Милотинова! Тя с три гласа за е избрана за нов генерален директор на БНТ."

БНТ: Госпожо Милотинова, с какви чувства и с каква заявка се връщате в БНТ?

Милена Милотинова - генерален директор на БНТ: "С оптимизъм и с увереност, че в БНТ намирам екип от съмишленици, които ще ми помогнат да реализирам концепцията, която вчера представих пред СЕМ. БНТ е първата ми професионална любов."

Първата ѝ заявка е да се срещне и разговаря с екипите в телевизията, за да започне с краткосрочните задачи.

Милена Милотинова - генерален директор на БНТ: "Смятам да изготвим задание, за да поръчаме едно проучване на зрителската аудитория, да видим какво очакват зрителите от нас, на базата, на което да направим анализ и да видим къде в програмната схема можем да добавим, къде можем нещо да променим, къде пък да помислим за някакви нови предавания и формати, така че напълно да отговорим на нуждите на зрителската аудитория и на нейните очаквания, така че БНТ да се превърне в пълния си смисъл в обществена медия."

Концепцията на Милена Милотинова получи подкрепата на Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и Симона Велева.

д-р Габриела Наплатанова - член на СЕМ: "Госпожа Милотинова постави акцент върху утвърждаване на стратегическата роля на БНТ като флагман на високите журналистически стандарти и разширяването на аудиторията. Убедена съм, че с предложената визия госпожа Милотинова може да бъде не просто успешен ръководител на БНТ, да бъде обединителна фигура, която да създаде условия за развитието на БНТ като информационен лидер и преносител на най-важните ценности и културни достижения на българското общество." Къдринка Къдринова - член на СЕМ: "Госпожа Милотинова изтъкна като особено важно необходимото присъствие на разследващата журналистика, включително и в новините. Тя подчерта и разбирането си за телевизията като обществен защитник и коректив. Смятам, че госпожа Милена Милотинова наистина би била един убедителен и отговарящ на критериите за професионална, организационна и управленска компетентност генерален директор на БНТ. Моята подкрепа е за нея." д-р Симона Велева - председател на СЕМ: "Тя има качествата визията и силите да поведе лидерската роля на обществената телевизия в сложната обстановка, в която се намираме. Ето защо ще дам своя глас за госпожа Милена Милотинова, която показа най-детайлна, конкретна и изчерпателна концепция."

Пролет Велкова подкрепи Невена Андонова.

Пролет Велкова - член на СЕМ: "Имам дълбокото убеждение, че присъствам в абсолютна легитимна процедура по избор на генерален директор. За мен Концепцията на Невена Андонова съдържа в най-голяма степен дълбочина и смисъл и ако ѝ дадем възможност да я приложи, това значително би подобрило облика на БНТ и би засилило авторитета ѝ в обществото."

Галина Георгиева гласува за Емил Кошлуков. И това заседание на СЕМ не мина без напрежение.

Галина Георгиева - член на СЕМ: "Аз отговорност за форсираните ви действия вследствие на спорна правна експертиза отказвам да нося. Очевидно това е мнозинството в съвета, което ще избере новия генерален директор в условията на политическа нестабилност, което смятам буди основателни съмнения за политическо влияние над решенията на СЕМ." д-р Симона Велева - председател на СЕМ: "След множество спекулативни жалби, които бяха ясно отхвърлени като такива, включително лични нападки към мен като председател, опит за внушения, платени публикации, опит за подриване на моя професионален и обществен авторитет, множество заплахи, които съветът получи през това време, ние съумяхме да изпълним нашите задължения по закон. Не приемам никакви внушения, че тази процедура е прибързана."

снимки: БТА, БГНЕС

Мандатът на генералния директор е 3 години.