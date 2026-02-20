Европейският съюз въведе нови правила за интернет, които целят повече сигурност за децата и по-малко измами онлайн.

Новият Законодателен акт за цифровите услуги задължава социалните мрежи, търсачките и онлайн магазините по-бързо да премахват незаконно и опасно съдържание и да дават възможност на хората лесно да подават сигнали и жалби.

Платформите трябва ясно да показват кой продава стоки в интернет, за да се ограничат фалшивите магазини и измамите. Забранява се насочената реклама към непълнолетни и използването на чувствителни лични данни за рекламни цели. Най-големите сайтове ще бъдат под по-строг контрол и могат да бъдат глобявани.

В България Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите следят за прилагането на мерките.