БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Георгиев: Новият улей на Игрите е много техничен, Германия е фаворит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

В България нямаме финансиране и условия за развитие на бобслей, категоричен е специалистът.

Иван Георгиев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иван Георгиев е известен у нас като един от основателите и ключови фигури в развитието на българския бобслей. Георгиев бе специален гост в предаването „Днес на Игрите“, където коментира видяното от Олимпийския турнир по бобслей и очакванията за следващите, финални дни.

„Новият улей е много техничен и не им е много лесно на състезателите. Това ми направи впечатление. Има капризни места, на които се изисква много умения и акъл. Германският отбор притежава най-изявите състезатели. След тях вървят много млади последователи, които са горди да покажат какво могат. Рекордите сега започват. При четворките очаквам да има още рекорди, там ускорението е много голямо, шейните ще хвърчат със 150 км/ч. При тези преходи и завои не е лесно да се управлява“, коментира Георгиев пред БНТ.

„Германска доминация в четворките? Със сигурност – да. Биографията на този спорт се разшири доста, това е политиката на Международната федерация. Има екзотични страни, ние на времето минавахме за една от тези страни. Това е изкуствено направен спорт в България“, добави Иван Георгиев.

Той сподели, че му липсва българското участие в бобслея.

„Липсва ми, разбира се, много трудно беше да направиш от нищо нещо. Всичко започна след края на Олимпийските игри в Сараево, където на Иван Славков му хрумна идеята да кандидатстваме за Олимпийски игри. Трябваше да имаме пълен набор от всички федерации на олимпийската програма. Тогава той измисли и каза: онова е на лед и това е на лед. Ти ще го правиш. Предложих на отбора на ГДР да дойдат в България с идеята да тренираме заедно с тях, ние да взаимстваме от тяхната методика. Какво ни липсва? Финансирането, няма пари, условия няма. Това е основното. В Германия имат 3-4 улея, на които могат да тренират“, завърши Георгиев.

Цялото интервю с Иван Георгиев вижте във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #бобслей #Иван Георгиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Milano Cortina 2026

Забравеното състезание в Кортина д‘Ампецо
Забравеното състезание в Кортина д‘Ампецо
Полина Хаджианкова: Зад медалите стоят етапи на гняв, съмнение и приемане, а подкрепата е ключова и след успеха Полина Хаджианкова: Зад медалите стоят етапи на гняв, съмнение и приемане, а подкрепата е ключова и след успеха
Чете се за: 03:17 мин.
Колоритна агитка подкрепя българските биатлонисти на Олимпийските игри Колоритна агитка подкрепя българските биатлонисти на Олимпийските игри
Чете се за: 00:55 мин.
Гледайте полуфиналните битки в хокейния турнир при мъжете в ефира на БНТ Гледайте полуфиналните битки в хокейния турнир при мъжете в ефира на БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона - тази събота по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона - тази събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:25 мин.
Норвегия с нов исторически рекорд по златни медали на Зимни олимпийски игри Норвегия с нов исторически рекорд по златни медали на Зимни олимпийски игри
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ