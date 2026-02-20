Иван Георгиев: Новият улей на Игрите е много техничен, Германия е фаворит

Иван Георгиев е известен у нас като един от основателите и ключови фигури в развитието на българския бобслей. Георгиев бе специален гост в предаването „Днес на Игрите“, където коментира видяното от Олимпийския турнир по бобслей и очакванията за следващите, финални дни.

„Новият улей е много техничен и не им е много лесно на състезателите. Това ми направи впечатление. Има капризни места, на които се изисква много умения и акъл. Германският отбор притежава най-изявите състезатели. След тях вървят много млади последователи, които са горди да покажат какво могат. Рекордите сега започват. При четворките очаквам да има още рекорди, там ускорението е много голямо, шейните ще хвърчат със 150 км/ч. При тези преходи и завои не е лесно да се управлява“, коментира Георгиев пред БНТ.

„Германска доминация в четворките? Със сигурност – да. Биографията на този спорт се разшири доста, това е политиката на Международната федерация. Има екзотични страни, ние на времето минавахме за една от тези страни. Това е изкуствено направен спорт в България“, добави Иван Георгиев.

Той сподели, че му липсва българското участие в бобслея.

„Липсва ми, разбира се, много трудно беше да направиш от нищо нещо. Всичко започна след края на Олимпийските игри в Сараево, където на Иван Славков му хрумна идеята да кандидатстваме за Олимпийски игри. Трябваше да имаме пълен набор от всички федерации на олимпийската програма. Тогава той измисли и каза: онова е на лед и това е на лед. Ти ще го правиш. Предложих на отбора на ГДР да дойдат в България с идеята да тренираме заедно с тях, ние да взаимстваме от тяхната методика. Какво ни липсва? Финансирането, няма пари, условия няма. Това е основното. В Германия имат 3-4 улея, на които могат да тренират“, завърши Георгиев.

Цялото интервю с Иван Георгиев вижте във видеото!