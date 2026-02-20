Президентът Илияна Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

За мюсюлманите това е време за обръщане към Бога и духовно израстване. На тържествената вечеря са поканени представители както на мюсюлманската, така и на останалите традиционни религиозни общности у нас.

Сред гостите са също представители на държавни институции, дипломатическия корпус, хора на науката, образованието, културата.