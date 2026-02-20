Президентът Илияна Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
За мюсюлманите това е време за обръщане към Бога и духовно израстване. На тържествената вечеря са поканени представители както на мюсюлманската, така и на останалите традиционни религиозни общности у нас.
Сред гостите са също представители на държавни институции, дипломатическия корпус, хора на науката, образованието, културата.
Илияна Йотова - президент на Република България: "Тази вечеря и вашето присъствие и нашето домакинство са не само жест към нашите сънародници мюсюлмани. преди всичко това е нашето желание да спазим мъдростта и да я предаваме на тези след нас. Мъдростта да живеем в хармония, мъдростта да оставим на децата ни да бъдат заедно в кварталите, в селата и градовете и да не се делят,защото от тази толерантност и от това разбирателство ще зависи как ще се развива държавата ни и какво ще бъде бъдещето ни."
Мустафа Хаджи - главен мюфтия: "Рамазан е добър повод за размисъл и рестарт на човешките добродетели, а ифтарът е възможност да осъзнаем, че можем и трябва да се обичаме и да си помагаме."