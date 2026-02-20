БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
президентът илияна йотова беше домакин традиционната вечеря ифтар
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

За мюсюлманите това е време за обръщане към Бога и духовно израстване. На тържествената вечеря са поканени представители както на мюсюлманската, така и на останалите традиционни религиозни общности у нас.

Сред гостите са също представители на държавни институции, дипломатическия корпус, хора на науката, образованието, културата.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Тази вечеря и вашето присъствие и нашето домакинство са не само жест към нашите сънародници мюсюлмани. преди всичко това е нашето желание да спазим мъдростта и да я предаваме на тези след нас. Мъдростта да живеем в хармония, мъдростта да оставим на децата ни да бъдат заедно в кварталите, в селата и градовете и да не се делят,защото от тази толерантност и от това разбирателство ще зависи как ще се развива държавата ни и какво ще бъде бъдещето ни."

Мустафа Хаджи - главен мюфтия: "Рамазан е добър повод за размисъл и рестарт на човешките добродетели, а ифтарът е възможност да осъзнаем, че можем и трябва да се обичаме и да си помагаме."

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #Рамазана #ифтар

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Общество

Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани
Чете се за: 05:47 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Чете се за: 01:20 мин.
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен" КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди здравният министър Михаил Околийски Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди здравният министър Михаил Околийски
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ