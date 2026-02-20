БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му

оставка ndash ден клетвата стоил цицелков напусна вицепремиерския пост
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Първа оставка в кабинета "Гюров". Само ден, след като положи клетва като вицепремиер за изборите, Стоил Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от ЕК да участва като наблюдател на ЕС на избори. По-късно премиерът Андрей Гюров прие оставката на Цицелков, а президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му.

Малко след 11:00 часа Стоил Цицелков обяви в Министерския съвет, че е депозирал оставката си пред премиера Гюров и президента Йотова. И добави, че срещу него се води масирана атака.

Стоил Цицелков: "Тази атака не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета Гюров и неговата основна мисия – стабилизиране на обстановката и честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влиянието им. Хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент."

Цицелков отхвърли обвиненията на ИТН по свой адрес.

Стоил Цицелков: "Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространяване на лични данни."

И апелира фокусът да остане върху предстоящия вот.

Стоил Цицелков: "Честните избори са много по-важни от всеки един човек – от мен включително. Затова ще депозирам оставката си, за да може фокусът да бъде върху изборите, а не върху моята личност."

Малко по-късно служебният премиер Андрей Гюров призна, че разговорът му с Цицелков не е бил лек.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Когато поканих Стоил Цицелков за вицепремиер, разчитах на неговата експертиза и опита, който той има в провеждане на избори. Днес поемам отговорност за този избор. След разговор със Стоил решихме, че това е правилното решение, за да можем да защитим гласа на хората и доверието в усилията на правителството за провеждане на честни избори."

Гюров обясни още ,че не разполага със съдебен регистър и не може да проверява миналото на кандидатите за министри. И подчерта, че никой не атакува Цицелков заради липса на опит.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Ясно е накъде е насочена атаката . Тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем едни честни избори."

Служебният премиер не отговори на въпроса дали постът вицепремиер за честни избори ще бъде запазен.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Ще ви уведомя скоро какви ще бъдат решенията вътре в правителството в тази посока."

Часове по-късно президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Цицелков.

Автори: Ирина Цонева, Виктор Борисов

#Стоил Цицелков #Андрей Гюров #вицепремиер #подадена оставка #приета оставка

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
6
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Политика

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" Прекратиха предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец"
Чете се за: 01:15 мин.
Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков
Чете се за: 02:17 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5756
Чете се за: 06:20 мин.
Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Започва реставрация на катедралата "Санта Мария дел...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ