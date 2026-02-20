Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост

Първа оставка в кабинета "Гюров". Само ден, след като положи клетва като вицепремиер за изборите, Стоил Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от ЕК да участва като наблюдател на ЕС на избори. По-късно премиерът Андрей Гюров прие оставката на Цицелков, а президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му.

Малко след 11:00 часа Стоил Цицелков обяви в Министерския съвет, че е депозирал оставката си пред премиера Гюров и президента Йотова. И добави, че срещу него се води масирана атака.

Стоил Цицелков: "Тази атака не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета Гюров и неговата основна мисия – стабилизиране на обстановката и честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влиянието им. Хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент."

Цицелков отхвърли обвиненията на ИТН по свой адрес.

Стоил Цицелков: "Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространяване на лични данни."

И апелира фокусът да остане върху предстоящия вот.

Стоил Цицелков: "Честните избори са много по-важни от всеки един човек – от мен включително. Затова ще депозирам оставката си, за да може фокусът да бъде върху изборите, а не върху моята личност."

Малко по-късно служебният премиер Андрей Гюров призна, че разговорът му с Цицелков не е бил лек.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Когато поканих Стоил Цицелков за вицепремиер, разчитах на неговата експертиза и опита, който той има в провеждане на избори. Днес поемам отговорност за този избор. След разговор със Стоил решихме, че това е правилното решение, за да можем да защитим гласа на хората и доверието в усилията на правителството за провеждане на честни избори."

Гюров обясни още ,че не разполага със съдебен регистър и не може да проверява миналото на кандидатите за министри. И подчерта, че никой не атакува Цицелков заради липса на опит.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Ясно е накъде е насочена атаката . Тя е насочена към кабинета и към това да можем да проведем едни честни избори."

Служебният премиер не отговори на въпроса дали постът вицепремиер за честни избори ще бъде запазен.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Ще ви уведомя скоро какви ще бъдат решенията вътре в правителството в тази посока."

Часове по-късно президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Цицелков.

Автори: Ирина Цонева, Виктор Борисов