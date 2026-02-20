Нова зимна обстановка през уикенда, трайно затопляне през новата седмица

Съществено и трайно затопляне се очаква през новата седмица. Преди това предстои нова усложнена обстановка. Ще има проливни валежи от дъжд, опасност от локални наводнения, застудяване, обилни снеговалежи, условия за образуване на поледици, силен вятър и навявания. Причината – поредният средиземноморски циклон, който преминава през Балканите и пренос на по-студен въздух към полуострова от североизток.

През нощта и утре ще бъде с почти повсеместни валежи, температурите съществено ще се понижат в сравнение с днес и в повечето райони ще са с много малък денонощен ход. Минималните ще бъдат от минус 3° на север до 7° на юг, в София – около минус 1°, по Черноморието – само с около градус по-високи ще бъдат максималните температури в съботния ден, като през деня ще се понижават, а със застудяването, в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг и там ще има условия за поледици.

Значителни количества се очакват в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

Много ветровито ще бъде и по Черноморието, с валежи от дъжд, които през нощта срещу събота ще се примесва със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, също ще има условия за поледици.

Усложнена обстановка в планините – снеговалежи и силен вятър, при което по проходите ще има условия за виелици и навявания.

Ще вали и почти навсякъде на Балканите, по-интензивно в източните части от полуострова. В югоизточните райони от полуострова ще остане топло за средата на февруари, но в северната половина температурите съществено ще се понижат. По-високи от обичайните за сезона ще бъдат температурите във Франция и Великобритания, където ще има валежи от дъжд. Относително затопляне предстои и в страните от Централна и Източна Европа.

У нас през нощта срещу неделя ще вали все още главно в Северна и Югоизточна България, почти навсякъде сняг, но в неделя снеговалежите навсякъде ще спрат, а над Западна България и облачността ще намалее. В понеделник ще преобладава слънчево време. В по-голямата част от страната минималните температури ще са отрицателни, а максималните съществено ще се повишат. Във вторник и сряда ще има превалявания, но слаби и изолирани и предимно от дъжд, в планините – от сняг.