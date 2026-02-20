БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нова зимна обстановка през уикенда, трайно затопляне през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съществено и трайно затопляне се очаква през новата седмица. Преди това предстои нова усложнена обстановка. Ще има проливни валежи от дъжд, опасност от локални наводнения, застудяване, обилни снеговалежи, условия за образуване на поледици, силен вятър и навявания. Причината – поредният средиземноморски циклон, който преминава през Балканите и пренос на по-студен въздух към полуострова от североизток.

През нощта и утре ще бъде с почти повсеместни валежи, температурите съществено ще се понижат в сравнение с днес и в повечето райони ще са с много малък денонощен ход. Минималните ще бъдат от минус 3° на север до 7° на юг, в София – около минус 1°, по Черноморието – само с около градус по-високи ще бъдат максималните температури в съботния ден, като през деня ще се понижават, а със застудяването, в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг и там ще има условия за поледици.

Значителни количества се очакват в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

Много ветровито ще бъде и по Черноморието, с валежи от дъжд, които през нощта срещу събота ще се примесва със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, също ще има условия за поледици.

Усложнена обстановка в планините – снеговалежи и силен вятър, при което по проходите ще има условия за виелици и навявания.

Ще вали и почти навсякъде на Балканите, по-интензивно в източните части от полуострова. В югоизточните райони от полуострова ще остане топло за средата на февруари, но в северната половина температурите съществено ще се понижат. По-високи от обичайните за сезона ще бъдат температурите във Франция и Великобритания, където ще има валежи от дъжд. Относително затопляне предстои и в страните от Централна и Източна Европа.

У нас през нощта срещу неделя ще вали все още главно в Северна и Югоизточна България, почти навсякъде сняг, но в неделя снеговалежите навсякъде ще спрат, а над Западна България и облачността ще намалее. В понеделник ще преобладава слънчево време. В по-голямата част от страната минималните температури ще са отрицателни, а максималните съществено ще се повишат. Във вторник и сряда ще има превалявания, но слаби и изолирани и предимно от дъжд, в планините – от сняг.

#времето #усложнена зимна обстановка #зимна обстановка #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Времето

Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг, силен вятър и навявания днес и утре
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг, силен вятър и навявания днес и утре
Дъждовно време в последния работен ден от седмицата Дъждовно време в последния работен ден от седмицата
Чете се за: 03:10 мин.
Слънчево и по-топло следобед, дъжд от запад през нощта Слънчево и по-топло следобед, дъжд от запад през нощта
Чете се за: 01:52 мин.
Ветровито, но слънчево време в петък Ветровито, но слънчево време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
Силен вятър и снеговалежи следобед Силен вятър и снеговалежи следобед
Чете се за: 02:45 мин.
Валежите спират, но остава ветровито Валежите спират, но остава ветровито
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица? Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
Чете се за: 03:25 мин.
Криминално
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ