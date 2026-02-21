БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Националният съвет на БСП се събира на първо заседание след Конгреса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес се събира Националният съвет на БСП на първо заседание след Конгреса, на който Крум Зарков беше избран за лидер на партията.

Очаква се на днешния пленум да бъде избрано ново Изпълнително бюро. Председателят на партията до момента не е коментирал конкретни имена.

Зарков обаче подсказа, че обновлението в БСП ще бъде ясно разпознаваемо, както в ръководството, така и в кандидатите за депутати на предстоящите избори.

Очаква се днес да бъдат определени водачите на листи за предсрочния вот на 19 април.

#НС на БСП #Национален съвет на БСП

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
6
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Политика

Цвета Рангелова, "Възраждане": Гюров беше единствената по-добра алтернатива, но кабинетът започна с фалстарт
Цвета Рангелова, "Възраждане": Гюров беше единствената по-добра алтернатива, но кабинетът започна с фалстарт
Йордан Иванов, ДСБ: Кабинетът е на Гюров, назначен от Йотова – толкова е просто Йордан Иванов, ДСБ: Кабинетът е на Гюров, назначен от Йотова – толкова е просто
Чете се за: 02:45 мин.
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
Как парламентарните сили реагираха на оставката на Стоил Цицелков? Как парламентарните сили реагираха на оставката на Стоил Цицелков?
Чете се за: 04:52 мин.
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка в събота
Усложнена зимна обстановка в събота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ