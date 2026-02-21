БСП одобри част от водачите на листите си

Националният съвет на БСП одобри новото Изпълнително бюро, предложено от новия председател Крум Зарков.



В състава на тясното ръководство се завръща Сергей Станишев, който беше начело на партията 13 години. Заместници на Крум Зарков ще са бившите депутати Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев, председателят на столичните социалисти Иван Таков и кметът на Троян Донка Михайлова. Новото изпълнително бюро отговаря на концепцията за обновление чрез уважение, а БСП тръгва по пътя на възстановяване на своето значение, отбеляза Крум Зарков.

Националния съвет одобри и част от водачите на листи на предстоящите избори, в трите столични района начело застават Крум Зарков, Габриел Вълков и Атанас Атанасов. Стана ясно, че министри и зам.-министри в правителството на Росен Желязков няма да водят кандидатските листи. Крум Зарков коментира как ще спрат хората, които биха се преориентирали към проекта на Румен Радев.