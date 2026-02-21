БСП одобри част от водачите на листите си

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
бсп одобри част водачите листите
Снимка: БТА
Националният съвет на БСП одобри новото Изпълнително бюро, предложено от новия председател Крум Зарков.

В състава на тясното ръководство се завръща Сергей Станишев, който беше начело на партията 13 години. Заместници на Крум Зарков ще са бившите депутати Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев, председателят на столичните социалисти Иван Таков и кметът на Троян Донка Михайлова. Новото изпълнително бюро отговаря на концепцията за обновление чрез уважение, а БСП тръгва по пътя на възстановяване на своето значение, отбеляза Крум Зарков.

Националния съвет одобри и част от водачите на листи на предстоящите избори, в трите столични района начело застават Крум Зарков, Габриел Вълков и Атанас Атанасов. Стана ясно, че министри и зам.-министри в правителството на Росен Желязков няма да водят кандидатските листи. Крум Зарков коментира как ще спрат хората, които биха се преориентирали към проекта на Румен Радев.

Крум Зарков - председател на БСП: "Мисля, че започнахме да ги задържаме и ще продължим, защото те много ясно ще осъзнаят, че БСП - тяхното политическо семейство, има бъдеще. Че тя не може да бъде заменена от друга партия, че отиването на друго място няма да замени едната им принадлежност с друга, просто едната ще изчезне, а тя не бива да изчезва. Духът на днешния Национален съвет ме обнадеждава."

Сергей Станише, БСП: "България има нужда от ляво, без ляво не може. Не е добре за политическата система и за хората в тези трудни времена."

#БСП #водачи на листи

