Засилен трафик през "Дунав мост" при Русе за празниците

от БНТ
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Движението беше възстановено предсрочно, а ремонтните дейности временно са преустановени

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Близо 1,5 млн. леки автомобила са преминали през "Дунав мост" при Русе в посока Румъния през последната година. Това е с около 10% повече спрямо предходната година, показват данни на Областната администрация в Русе. Основният фактор за увеличения трафик е пълноправното членство на България в Шенген по суша, което е в сила от преди година.

В навечерието на серията празнични и почивни дни движението по съоръжението остава спокойно. Двупосочното движение по "Дунав мост" беше възстановено предсрочно, а строително-ремонтните дейности временно са преустановени.

"В момента няма колони от изчакващи автомобили или тежкотоварни камиони", съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

По думите му, след възстановяването на движението в двете посоки се отчита умерено засилен трафик:

"Около 5000 автомобила на денонощие преминават от България към Румъния – леки и тежкотоварни. Около 75% от тях са леки автомобили и бусове. Работят четири гишета, а в пиковите моменти отваряме още две. Забавянето за плащане на таксата е между 15 и 20 секунди."

За периода 24 - 26 декември се очаква трафикът да достигне около 6000 автомобила дневно. При необходимост ще бъдат отворени допълнителни гишета.

"В постоянен контакт сме с Агенция "Митници". Ако има по-голямо натоварване, то обикновено идва от румънска страна, тъй като румънските туристи често предпочитат България за празниците", допълни Драганов.

Таксата за преминаване от българска към румънска страна остава 2 евро или 4 лева.

"Пътуващите могат да плащат както в лева, така и в евро. От 1 февруари 2026 г. плащането ще бъде възможно само в евро", уточни областният управител.

От 8 януари започва ремонт на следващите 5-6 участъка от моста. Очаква се дейностите да приключат в края на юни или началото на юли. Планира се и въвеждане на автоматични терминали за плащане:

"Работим с Агенция "Митници" за поставяне на автомати, при които водачите ще могат да пуснат 2 евро и бариерата да се вдигне автоматично. Ще останат и едно-две гишета с физическо обслужване", поясни Драганов.

През този зимен сезон почистването на "Дунав мост" е ангажимент на българската страна, уточни той:

"Взети са всички необходими мерки със снегопочистваща и опесъчаваща техника. Готови сме при обилен снеговалеж."

Най-натоварените периоди се очакват днес и след Нова година, когато румънските туристи ще се връщат от почивка.

"И в двете посоки трасетата са отворени. Вземаме всички мерки, за да няма проблеми с преминаването", увери областният управител на Русе.

Към момента ситуацията на Дунав мост при Русе остава спокойна, без образуване на колони, като се очаква засилен, но контролируем трафик, без напрежение по границата между България и Румъния.

