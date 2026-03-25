Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Жалба в Еврокомисията заради високите цени на билетите за световното първенство по футбол

Спорт
Цените на билетите са прекалено високи за много европейски фенове.

Потребителни организации от няколко държави в Западна Европа подадоха жалба в Европейската комисия срещу ФИФА заради високите цени на билетите за световното първенство по футбол тази година. Според тях ФИФА използва нелоялни търговски практики при ценообразуването и продажбата на билетите и по този начин нарушава правата на потребителите и европейските правила за конкуренцията.

Цените на билетите за световното първенство по футбол през 2026 г. в Съединените щати, Канада и Мексико са прекалено високи и много европейски фенове не могат да си ги позволят. Това се оплакват няколко потребителски организации от Италия, Испания, Португалия и Белгия.

Те внесоха жалба в Европейската комисия, в която обвиняват ФИФА в липсата на прозрачност при ценообразуването на билетите. Според тях цените са прекалено завишени в сравнение с предишни световни първенства, дори в сравнение със световното в Катар. Те също така обвиняват ФИФА, че предлага много ограничен брой евтини билети, използва „подвеждащи търговски практики“ и начислява високи такси за препродажба заради господстващо си положение на пазара.

“За милиони привърженици световното първенство е уникално събитие, за което мечтаят от години. Ето защо е важно билетите да са достъпни за всички, при справедливи и прозрачни условия. За съжаление, това не е така“, казват потребителите.

В жалбата си те настояват Европейската комисия да започне задълбочено разследване и да предприеме спешни мерки, най-вече по отношение на билетите, които все още не са продадени, за да се предотвратят необратими щети за европейските футболни фенове.

Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико ще бъде от 11 юни до 19 юли тази година.

Текст: Десислава Апостолова, кореспондент на БНТ в Брюксел

#Световно първенство по футбол 2026 г

