След години чакане: Започва подмяна на водопровода в дупнишкото село Яхиново

от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Чете се за: 02:10 мин.
Ремонтни дейности по водопроводната мрежа текът и в селата Самораново и Джерман

След дългогодишно чакане започва подмяна на водопровода в най-голямото село в община Дупница. 13 км водопроводна мрежа, включително и довеждащите водопроводи в село Яхиново ще бъдат изцяло подменени с нови. Мащабните дейности трябва да приключат за 11 месеца.

Кръпките по улиците в Яхиново показват колко често в селото стават аварии по водопровода. Почти ежедневно някъде има спукана тръба и хората са без вода.

- Всяка улица има по няколко аварии, така че оправят едното, на другото място избие.

- През 100-200 метра има пробиви.

- Е, зад вас е дупката… тия кръпки, това всичко от водопровода. Гръмне и така е.

Старите етернитови тръби са поставяни в средата на миналия век.

Софка Скоклева, кмет на село Яхиново: "Той е около 60-годишен нашия водопровод и непрекъснато аварии, дупки, трудно ВиК се справя с рехабилитацията, имаше и по две. По две аварии на ден. Даже авария на аварията. И надявам се всичко това да остане в историята."

Кметът на Дупница обеща стриктен контрол върху качеството на ремонтните дейности и очаква те да приключат до началото на следващата година.

Първан Дангов, кмет на Община Дупница: "Срокът за изпълнение на цялостния ремонт е 11 месеца. Общата сума, която е отпусната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 8 милиона 832 хиляди лева със ДДС."

Това е третото село в Община Дупница, в което подменят водопроводната мрежа. След дългогодишни протести заради ежедневните аварии, държавата отпусна средства за нов водопровод в Самораново. Ремонтни дейности по водопроводната мрежа текът и в село Джерман.

#водопроводи #ВиК аварии #село Яхиново #подмяна на водопреносната мрежа

