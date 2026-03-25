Отпускат 1.3 млн. евро за честването на 150 години от Априлското въстание

Служебното правителство отпусна 1.3 милиона евро за честването на 150-ата годишнина от Априлското въстание. Те са насочени към 10 общини - Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй - и Министерството на културата.

Общият размер на одобреното финансиране е 1 345 049 евро. Средствата са предназначени за реализирането на национална програма от културни, образователни и научни инициативи, които ще отбележат едно от най-значимите събития в българската история.

Програмата на националното честване обхваща концерти, театрални постановки, изложби, научни форуми и образователни инициативи, насочени към широка аудитория. Сред централните събития е гала спектакъл, който ще се проведе на 20 април в зала 1 на Националния дворец на културата с участието на всички състави на Българското национално радио.

Честванията ще бъдат отразени с подкрепата на Българската национална телевизия и Българското национално радио, с цел осигуряване на широка обществена информираност и национална видимост.

С решението се гарантира необходимият финансов ресурс за навременната подготовка и координираното провеждане на юбилейните инициативи, посветени на съхраняването на историческата памет и утвърждаването на националната ни идентичност.