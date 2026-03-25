Марин Петков: Всеки мач е шанс да си вдигнеш самочувствието

Българският национал Марин Петков се надява отборът да постигне добър резултат срещу Соломоновите острови и да вдигне самочувствието си.

Полузащитникът даде интервю пред българските медии преди първата тренировка на отбора.

„Всички се надяваме атмосферата да е благоприятна. Трябва време за адаптация към часовата разлика, но се надявам до първия мач, да е минало. Ние сме добри футболисти и нямаме право да подценяваме никого. Всяка една победа и добра игра е плюс за нас. Всеки мач е шанс да играеш по-добре и да си вдигнеш самочувствието. Без значение от съперника всеки мач за нас е важен. Не съм мислил и за момент да откажа поканата да играя в този турнир. Не мисля, че трябва да коментирам мои съотборници и кой е дошъл. Трябва да се концентрираме върху това какво можем да направим“, сподели той.

Халфът коментира трансфера си в Саудитска Арабия и представянето на бившия му клуб Левски.

„Всички се отнасят много добре в града, в който живея. Уважават ме. Бях на последния мач на Левски. Всичко си е така, както когато си тръгнах. Надявам се да празнувам титлата на Левски като фен. Дано спечелят всичките си мачове до края“, допълни Петков.

Гледайте срещата България – Соломонови острови в петък, 27 март, от 10:30 часа пряко по БНТ 3 и ТУК. Студийната програма започва в 10:00 часа.