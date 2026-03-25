С 25 % се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата

Повишение в цените на автобусните билети за междуградските превози в Пловдивска област заради кризата с горивата. Увеличението на билета до София достига до 25 процента. Превозвачите призоваха за субсидиране от страна на държавата, тъй като бранша е в тежка ситуация. Днес те ще се срещнат с министъра на транспорта и служебния премиер.

Увеличението на билетите за междуградските превози е заради покачващите се цени на дизеловото гориво. Фирмата на Петко Ангелов е един от превозвачите, които изпълняват курсове до София.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: "Нашият билет е бил 7.50 евро, сега става 9.20 евро цента билета. На колегата е бил 8.50 и той сега е 9.20. Ние задържахме една година не сме повишавали билетите и това е за улеснение на пътниците, но в момента ние нямаме избор с повишаване цените на горивата това нещо да се направи."

Въпреки увеличението на билетите, хората заявиха, че няма как да не пътуват.

Светла Радкова: "Сега колко платихте? – 9.20 до София. – Тази цена според вас висока ли е? – Ми спрямо цените на петрола, то всичко е повишено като цяло, да, откакто е еврото всичко е повишено. – Това ще ви принуди ли по – малко да пътувате или? – Не, щом се налага трябва да пътуваме."

Цената на билетите до голяма част от селата около Пловдив вече са повишени с 50 цента.

"От село Устина - Каква е цената на билета? 2.10. Има ли увеличение? Има повишение, да."

Нови цени на билетите изненадаха и хората, пристигащи в Пловдив от Хасково и Пазарджик.

Кичка Бонева: "Сега беше 8 евро- Тоест има ли увеличение?- Имало, казаха днес, че вчера е било седем, днес е осем, доста е, изведнъж едно евро. Така ако продължава тези увеличения толкова набързо, не знам." Кристина Смолянска: "За хора, които не пътуват много един път е ок, но може би повечето хора, които пътуват ще видят, че цените са доста покачени."

Превозвачите от своя страна настояват за субсидиране от страна на държавата.

Петко Ангелов, собственик на транспортна фирма: "Всички транспортни фирми и всички браншове, не да бъдат само за автобуси или само за камиони. На база на изразходвано гориво за предходен месец. И другото искане което ако се задълбоци кризата както беше при коронавируса ще искаме отлагане малко на вноските лизинговите."

Предстоят разговори и с община Пловдив за допълнителни средства за изразходваното гориво за градския транспорт, за да не се стига до повишение на цената на билета, който в момента е 50 цента.