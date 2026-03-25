Алберт Попов е последен след първия манш на финалния за сезона слалом

Алберт Попов завърши на последното 24-о място в първия манш на последния за сезона слалом за Световната купа в норвежкия зимен курорт Хафиел в близост до Лилахамер.

Българинът стартира с №20 и направи твърде сигурно каране на размекнатия сняг и завърши на близо 5 секунди зад водача, което е твърде голяма разлика в дисциплината.

Водач след първия манш е олимпийският шампион от Милано-Кортина Лоик Меяр от Швейцария, който даде време 57.92 секунди. Той изпревари двама норвежци - Хенрик Кристоферсен и Тимон Хауган, а в Топ 5 влязоха още французинът Клеман Ноел и бразилецът Лукас Пинейро Бротен, който вчера спечели малкия кристален глобус в гигантския слалом. Той все още има шанс да спечели малката купа и в слалома, но фаворит е норвежецът Атле Ли Макграт, който е шестри след първото спускане.

В първия манш отпаднаха Арман Маршан от Белгия и Джулиано Фукс от Швейцария.

Вижте спускането на Алберт Попов във видеото.

Гледайте втория манш от 14:20 часа пряко по БНТ 3 и ТУК.