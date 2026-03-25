Гледайте втория манш на слалома в Лилехамер пряко по БНТ 3

Малкият кристален глобус в слалома от Световната купа в алпийските ски все още търси своя притежател, а главните заподозрени са двама. Ще има ли норвежко-бразилска самба за Лукас Пинейро Бротен или Атле Лий Макграт ще успее да задържи аванса си като лидер в подреждането в дисциплината?

Може ли в Лилехамер нашият ас в алпийските ски Алберт Попов да завърши сезона с най-силното си представяне?

Отговорите на тези въпроси ще получите в сряда. Вторият манш започва в 14:20 часа по БНТ 3.