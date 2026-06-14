Джанлоренцо Бленджини: Младите ни играчи трябва да натрупат опит на това ниво

Селекционерът на националния отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини подчерта необходимостта младите състезатели да продължат да трупат опит след загубата от Сърбия с 0:3 гейма в последния мач на тима от първата седмица на Лигата на нациите в Бразилия.

„Лъвовете“ приключиха турнира с две победи и две поражения, след като след успехите над Иран и Аржентина отстъпиха пред сръбския състав.

След двубоя италианският специалист призна превъзходството на съперника и посочи, че неговият отбор не е успял да се възползва от ключовите си възможности.

"Днес нямахме толкова грешки, колкото срещу Белгия. Съперникът заслужаваше победата, защото игра по-добре. Ние не използвахме шансовете, които имахме в първия и третия гейм. Сърбите бяха по-добри от нас в дългите разигравания, а ние не бяхме прецизни в играта далеч от мрежата. Това бе основната разлика между двата отбора“, коментира Бленджини.

Треньорът обърна внимание и на представянето на по-младите волейболисти, които постепенно получават все по-сериозна роля в състава.

"Вярвам във всички играчи, които са тук. Младите момчета трябва да натрупат нужния опит. Те опитаха да дадат каквото могат, но не бе достатъчно. Щом обаче са тук, значи работят добре и заслужават да играят мачове на такова ниво“, заяви наставникът на България.

Според него по-доброто посрещане на сръбския тим също е наклонило везните в полза на съперника в решаващите моменти от срещата.

Въпреки поражението българските национали оставиха добри впечатления по време на турнира в Бразилия, записвайки две ценни победи и събирайки важен опит преди следващите изпитания в надпреварата.