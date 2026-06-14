Васил Терзиев към спортистите със синдром на Даун: Направихте София още по-слънчева

Кметът на Столична община Васил Терзиев поведе парада на нациите преди официалното откриване на световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София.

Тържественото шествие тръгна от площад „Света Неделя“ и премина по булевард „Витоша“ до пространството пред Националния дворец на културата, където беше изградена специална сцена за церемонията.

По маршрута столичани и гости на София приветстваха състезателите от различните държави, които ще участват в шампионата от 15 до 19 юни.

"Благодаря ви, че дойдохте до София и направихте нашия град още по-слънчев. От все сърце едно голямо благодаря за всичко, което сте. На добър час!“, обърна се Терзиев към спортистите, треньорите и родителите.

Световното първенство ще събере над 400 състезатели от 27 държави. Те ще се надпреварват в пет спорта – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини.