Васил Терзиев към спортистите със синдром на Даун: Направихте София още по-слънчева

Кметът на столицата поведе парада на нациите преди откриването на световното първенство, което събира над 400 участници от 27 държави
Кметът на Столична община Васил Терзиев поведе парада на нациите преди официалното откриване на световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София.
Тържественото шествие тръгна от площад „Света Неделя“ и премина по булевард „Витоша“ до пространството пред Националния дворец на културата, където беше изградена специална сцена за церемонията.
По маршрута столичани и гости на София приветстваха състезателите от различните държави, които ще участват в шампионата от 15 до 19 юни.
"Благодаря ви, че дойдохте до София и направихте нашия град още по-слънчев. От все сърце едно голямо благодаря за всичко, което сте. На добър час!“, обърна се Терзиев към спортистите, треньорите и родителите.
Световното първенство ще събере над 400 състезатели от 27 държави. Те ще се надпреварват в пет спорта – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.
България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини.