Илияна Йотова: София ще бъде столица на усмивката, смелостта и необятните човешки възможности

С тържествена церемония в София президентът на България Илияна Йотова официално откри световното първенство за спортисти със синдром на Даун.

В приветствието си към участниците, техните семейства и треньори държавният глава подчерта значението на шампионата далеч отвъд спортните резултати, определяйки го като символ на човешкия дух и приобщаването.

'Това е не само състезание, в което обикновено говорим за конкуренция, за медали и за подготовка. Това е нещо много повече. Това е триумф на духа над изолацията, над предразсъдъците и над самотата“, заяви Йотова пред присъстващите.

Президентът приветства спортистите от всички континенти и определи София като „столица на усмивката, на смелостта, на куража и на необятните човешки възможности“ през следващите дни на шампионата.

Йотова благодари на президента на Федерация „Адаптирана физическа активност“ Слав Петков, на Министерството на младежта и спорта и на Столичната община за усилията по организацията на събитието.

В емоционалното си обръщение тя насърчи участниците да вярват в собствените си възможности и подчерта, че обществото трябва да бъде до тях.

"Показвате, че човешките възможности нямат граница и всичко е възможно тогава, когато можеш да разчиташ на подадената ръка. А тази вечер ние ви я даваме“, каза още Йотова, преди официално да обяви началото на шампионата.

Световното първенство ще се проведе до 19 юни и ще събере над 400 състезатели от 27 държави. Те ще премерят сили в пет спорта – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. България ще бъде представена от 20 спортисти във всички дисциплини.