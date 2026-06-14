С парад на нациите София даде начало на световното първенство за спортисти със синдром на Даун

С тържествена церемония, парад на нациите и богата музикална програма в центъра на София беше официално открито Световното първенство за спортисти със синдром на Даун – BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026. Надпреварата ще продължи до 19 юни и събира повече от 400 спортисти от 27 държави.

Шампионатът се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, която отправи приветствие към участниците и официално даде начало на състезанията.

България е представена от 20 състезатели, които ще се включат във всички пет дисциплини от програмата – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Празничният ден започна с впечатляващ парад на нациите. Участниците преминаха по булевард „Витоша“, след като шествието потегли от площад „Света Неделя“ и достигна до пространството пред Националния дворец на културата, където беше изградена специална сцена за церемонията по откриването.

Сред официалните гости бяха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметът на София Васил Терзиев, председателят на ФАФА България Слав Петков, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински и президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев.

Музикалната програма също допринесе за празничната атмосфера. Криско, Любо Киров и Мария Илиева изпълниха химна на първенството „Вие сте част от нас“, а на сцената се изявиха още „Мистерията на българските гласове“, вокалистката Мария от формация „Таласъмче“, мажоретен състав „Wonders“ и детският оркестър „Маршируващи звезди“.

Световното първенство ще предложи шест дни на спортни емоции, като България за първи път е домакин на толкова мащабен международен форум за спортисти със синдром на Даун.