Учебен или присъствен ще е 20 април?
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома

Алпийски ски
Тимон Хауган триумфира в последното състезание, където Алберт Попов остана последен.

Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома за Световната купа по ски алпийски дисциплини този сезон.

Българският скиор Алберт Попов завърши на последното 23-о място в последния слалом за Световната купа за сезона в норвежкия курорт Хефиел в близост до Лилехамер. Попов бе последен след първия манш на 4.88 секунди зад водача Лоик Меяр и въпреки че тръгна първи във втория манш, той отново натрупа голям пасив на размекнатото трасе, като бе почти шест секунди зад победителя и на повече от секунда зад предпоследния Доминик Рашнер от Австрия.

Норвежецът Тимон Хауган спечели състезанието си в родината си с общо време 2:03.75 минути. Той бе трети след първия манш, но направи много силно каране във втория. Хауган изпревари с 44 стотни олимпийския шампион Лоик Меяр (Швейцария) от Милано-Кортина, който водеше след първия манш. На трето място остана финландецът Едуард Халберг, който бе осми след първото каране, но направи много силен втори манш и завърши на подиума. Това е шеста победа за Хауган в слалома за Световната купа и втора за настоящия сезон, като първата му бе във Вал д'Изер (Франция) през декември. В Топ 5 на състезанието влязоха още Хенрик Кристоферсен от Норвегия и французинът Клеман Ноел.

Норвежецът Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома за сезона. Той остана осми в днешното състезание, но това бе напълно достатъчно, тъй като големият му съперник Лукас Пинейро Бротен от Бразилия пропусна врата във втория манш и отпадна, а французинът Клеман Ноел финишира пети, но изоставаше с много точки. Така в крайното класиране Макграт завърши с 584 точки, Клеман Ноел е втори с 520, а Лукас Пинейро Бротен - трети с 511.

Швейцарецът Марко Одермат си осигури Световната купа в общото класиране още след спускането в Куршевел преди повече от десет дни. Лукас Пинейро Бротен е втори, а Атле Ли Макграт - трети.

