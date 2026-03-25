Румънската полиция разпространи кадри на разкритата фабрика за фалшиви евро

Румънската полиция разпространи кадри на фабриката за фалшиви пари, която беше разкрита след ареста на петима заподозрени в София.

Операцията е проведена от румънската "Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма" в окръг Сучава. При обиски са иззети стотици килограми материали, използвани за изработка на фалшиви банкноти с номинал 50 и 100 евро.

Според разследването трима румънци и един италианец са организирали международна престъпна мрежа през октомври миналата година и са установили връзки в България. От румънската полиция дадоха подробности за съвместната операция с българските власти, проведена в понеделник.