Румънската полиция разпространи кадри на разкритата фабрика за фалшиви евро

В България бяха открити 1,5 млн. евро, в ареста са петима души
Румънската полиция разпространи кадри на фабриката за фалшиви пари, която беше разкрита след ареста на петима заподозрени в София.
Операцията е проведена от румънската "Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма" в окръг Сучава. При обиски са иззети стотици килограми материали, използвани за изработка на фалшиви банкноти с номинал 50 и 100 евро.
Според разследването трима румънци и един италианец са организирали международна престъпна мрежа през октомври миналата година и са установили връзки в България. От румънската полиция дадоха подробности за съвместната операция с българските власти, проведена в понеделник.
Джорджиан Драган, говорител на румънската полиция:"В резултат на сътрудничеството между румънските и българските власти на 23 март в София бяха задържани лице от италиански произход, двама румънци и двама българи, които пренасяха значително количество фалшиви банкноти на купюри от 100 евро. Става дума за около 2 милиона фалшиви евро. Открит е и един килограм кокаин."