След масирани руски удари: 150 000 домакинства са без ток в Чернигов

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Латвия и се е разбил. Няма данни за пострадали и щети. Властите в страната съобщиха, че става дума за руски дрон.

А в Украйна - поредна нощ на масирани руски удари срещу няколко града.



150 хиляди домакинства са без ток в Чернигов, след атака срещу енергийната инфраструктура. Под обстрел беше и Одеса, където има и жертва.

С дронове беше атакуван западният град Лвов, ранени са най-малко 22-ма души. Нанесени са и сериозни материални щети, включително в историческия център на града, който е обект на културно наследство на ЮНЕСКО.