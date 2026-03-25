Какви са причините за ръста на телефонните измами у нас?

Чете се за: 04:15 мин.
МВР отчита увеличение с 35% на този вид измами за 2024 и 2025 г.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Телефонните измами за последните две години отбелязват ръст от 36%, показват данните на МВР. Сред причините за това е краят на пандемията и отпадането на ограниченията за пътуване, както в страната, така и в чужбина, както и че много от извършителите на тези престъпления са възобновили участие в престъпната дейност, каза гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами“ в ГД „Национална полиция“ в студиото на "Денят започва".

Падинкова подчерта, че работата на разследващите се утежнява от факта, че много от извършителите са се изнесли в чужбина, но има и успехи.

гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами“ в ГД „Национална полиция“: "Да, със сигурност това затруднява процеса по разследване и разкриване на тези престъпления, но стигаме и до извършителите, работим съвместно с чуждите служби и имаме и успехи. В края на февруари имахме съвместно операции с колегите от Румъния точно по телефонни измами и бяха задържани четири лица в Горна Оряховица, фактически извършители на такива престъпления."

По повод случаи с деца, които са били въвлечени в подобни схеми, Златка Падинкова обясни, че те са по-скоро случайни. Тя препоръча да се говори с децата и когато се получи такова обаждане от непознат, да се затваря телефона, да се прекъсва разговора и да се извика родителят.

Друг сериозен проблем са така наречените "романтични" измами, каза още Падинкова.

гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами“ в ГД „Национална полиция“: "Романтичните измами стартират с едно запознанство в социална мрежа или в онлайн сайт за запознанство. Комуникацията върви много интензивно. В общи линии жертвите на тези престъпления са заливани с любов, използва се техника любовно бомбандиране. Още в началото на комуникацията започват обяснения в любов, показване на внимание, интересуване много от личния живот на потенциалната жертва, като във времето с развитието на емоционалните взаимоотношения жертвата е убеждавана да превежда пари, да предоставя банкова информация. В общи линии всичките измами се въртят около даването на пари и предоставянето на някаква лична или банкова информация, която в последствие се използва от измамника отново за придобиване на парични средства."

Такъв тип престъпления се разкриват трудно, когато става дума за чужди граждани, но има и добри примери.

гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами“ в ГД „Национална полиция“: "Тогава, когато извършители са български граждани, тогава стигаме до тях. Дори имахме преди няколко години съвместна операция с колегите от Чехия, при която беше задържан български гражданин, който участва в подобна схема за романтични измами. Отново с фалшиви профили в социални мрежи, установява контакт с дами на възраст между 50 и 80 години и под различни предлози иска от тях изпращане на парични суми."

Проблем е и пострадалите от този тип измами е че те считат, че познават човека, че той е реален, допълни Златка Падинкова. И дори подаването на сигнал в полицията не решава проблема, защото много често комуникацията продължава. Освен това една жертва, която е дала пари, нейните данни се разпространяват между останалите лица, ангажирани в този престъпен бизнес, допълни тя.

Падинкова препоръча да се внимава с това, каква информация публикуваме за себе си в социалните мрежи.

#началник сектор Измами #романтични измами #телефонни измами #ГД "Национална полиция" #златка падинкова #ало измами

