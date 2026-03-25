Служебният кабинет изпраща на Конституционния съд решението на НС за мерки против цените на горивата?

Кабинетът ще приеме на днешното правителствено заседание искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март.



С него парламентът възложи на служебното правителство да предприеме спешни мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и природния газ, като приеме програма за подкрепа.

Преди да излязат в предизиборна ваканция, депутатите задължиха служебната власт да предприеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително като разшири програмите за енергийно подпомагане. Правителството обаче иска Конституционния съд да обяви това решение за противоконституционно.

Вече стана ясно, че освен мярката за 20 евро директни помощи с подоходен критерии и отлагане на по високите ТОЛ такси, кабинетът подготвя свой пакет от мерки.