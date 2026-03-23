Андрей Гюров: Правителството работи по цялостен пакет мерки срещу високите цени

В социалните мрежи служебният премиер Андрей Гюров заяви, че правителството работи по цялостен пакет от мерки, насочени срещу покачването на цените.

Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии.



Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Нашата цел е ясна: мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа. Не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо. И нека да сме честни. Държавата работи в условията на удължителен бюджет. Това означава, че възможностите ни не са безкрайни. Но това не е оправдание. Това е отговорност да действаме по-умно, по-прецизно и смисъл не само за дните на служебното правителство, но и за държавата след изборите."