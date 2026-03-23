начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Къде ще гласуват българите, живеещи в района на Боденското езеро?

від Елена Николова
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Българка, която живее в Германия, сигнализира за липса на изборна секция

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Законовите промени, които ограничават броя на секции в чужбина, не е единственият проблем за наши сънародници извън граница. Днес сигнал за липса на изборна секция получихме от българка, която живее в Германия.

На границата с Швейцария досега секции са отваряни или в германското градче Констанц, или в швейцарското Кройцлинген. Сега обаче поискано ли е разрешение от германските власти. Къде ще гласуват българите, живеещи в района на Боденското езеро, разположено между Германия, Швейцария и Австрия?

Процесът по разкриването на секции в Германия е малко по-специфичен - необходимо е разрешение от приемащата страна. Още в началото на март посолството на страната ни в Берлин публикува във фейсбук списък с местата, за които е поискано такова. Искане за разкриване на секция в Констанц, обаче липсва.

Марин Райков, заместник-министър на външните работи: "Германската страна все още не ни е отговорила на искането за разкриване на изборни секции. Ние сме силно оптимистично настроени, че ще се придържат към последните избори, когато към позицията си, дадоха готовност за съгласие да се организират места в дипломатическите и консулските представителства, плюс още 40 места. На този етап разглеждаме опцията за 70 секции, в рамките на 40 такива места."

Кристина Аманфо е притеснена ще има ли секция в Констанц. Разказва, че още в края на януари от консулството на страната ни са я потърсили с молба да съдейства за намирането на изборно помещение.

Красимира Аманфо: "Веднага се организирахме и намерихме помещение в град Констанц - държавно, общинско, което с радост ни казаха, че е безплатно. Веднага в имейл изпратих адреса, оттам периодично започнаха събирания на заявления, и в един момент на 18 март пак от консулството ми звъннаха, за да ми кажат, че най-вероятно няма да има секция в Констанц, защото има ограничение на бройките."

Именно това провокира българите в района да започнат да подават заявления, за да се открие секция в Кройцлинген - Швейцария. Готови са да съдейства и с намирането на помещение и предложение за състав на изборна комисия.

Красимира Аманфо: "Факт е, че от немска страна не сме имали разрешение за секция в Констанц. И когато не е имало секция в Констанц, е имало в Кройцлинген. Идва моментът защо ние трябва да комуникираме, за да знаем дали да правим секция."

Няма ограничение обаче къде могат да гласуват сънародниците ни:

Марин Райков, заместник-министър на външните работи: "Всеки български граждани, който влезе в съответна изборна секция, може да попълни декларация и да гласува. Никой не може да задължи съответния гражданин да гласува само на едно място, достатъчно е да си попълни съответния документ - ако желае в Швейцария, ако желае да се върне в България."

Срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната изтича утре. А до събота ще стане ясно и къде сънародниците ни ще могат да упражнят правото си на глас зад граница.

#избори 2026 #гласуване в чужбина #изборна секция

