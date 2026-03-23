Добрият пример: 150 нови тоалета за абитуриенти от семейства в затруднено положение са предоставени от анонимен дарител

Добрият пример - социално предприятие в Петрич получи анонимно дарение от 150 нови тоалета за абитуриенти от семейства в затруднено положение. От официалното облекло могат да се възползват безвъзмездно и анонимно младежи от Благоевградска област.

Вдъхновяващата инициатива започва с помощта на анонимно дарение от около 100 нови мъжки костюма и близо 50 бални рокли. Всички облекла са чисто нови, с етикети, и се предоставят напълно безвъзмездно на бъдещи абитуриенти, които нямат възможност сами да осигурят своето официално облекло.

Силвия Велчева, ръководител на социално предприятие „Петрички следи“: „Всеки, който има нужда, може да го направи чрез Фейсбук страницата на предприятието „Петрички следи“. Има и обявен телефонен номер, така че – по най-удобния за него начин.“

Част от дрехите вече са раздадени. Подпомагането на зрелостниците далеч не е първата социална дейност, с която се захваща Силвия Велчева.

Силвия Велчева, ръководител на социално предприятие „Петрички следи“: „Може би първата и по-мащабна беше по време на ковид пандемията – с осигуряването безвъзмездно на кръвна плазма. Впоследствие фокусът се измести към набиране на средства за лечение на хора с тежки диагнози и лечение, което се провежда в чужбина. И може би това е накарало човека да се свърже с мен. Може би най-голямата благодарност е усмивката, която виждам в лицата им, така че това е напълно достатъчно.“

Социалното предприятие произвежда сувенири, рекламни артикули и облекла с шевици, като осигурява заетост на хора в неравностойно положение.

Силвия Велчева, ръководител на социално предприятие „Петрички следи“: „Торби за вино, които са съобразени с традицията в региона, платнени игри, аксесоари за бутилки, папки, облекла за книги… Работим в тясно сътрудничество с Исторически музей – Петрич и текстилните изделия, които се произвеждат тук, се продават на туристически обекти като Хераклея Синтика, Самуилова крепост. Разбира се, част от изделията се ползват и в детската работилница на Исторически музей – Петрич, в самата арт работилничка. Всичко е от естествени материали.“

Всички бъдещи абитуриенти, които изпитват финансови затруднения и биха желали да се възползват от абитуриентските тоалети, могат да се свържат с общинското предприятие в Петрич, като анонимността им ще бъде запазена.

От предприятието изразяват готовност да приемат и допълнителни дарения на официални облекла за предстоящия абитуриентски сезон.