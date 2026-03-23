Променена ли е ситуацията на фронта в Украйна - коментар на Михайло Подоляк

Променена ли е ситуацията на фронта в Украйна и как войната в Близкия изток резонира върху бойните действия и шансовете за мир? Журналистът Николай Кръстев разговаря с Михайло Подоляк – съветник на президента Володимир Зеленски.

- Г-н Подоляк, в каква степен влияе войната в Иран на войната в Украйна според Вас?

- Влияе, разбира се. Има очевидни негативни тенденции, има и позитивни. Позитивното е това, че по същество се разрушава вертикалата на злото, където ключова роля играе Русия, като ключов модератор на всички процеси по дестабилизацията на глобалните отношения. Но, за съжаление, войната в Близкия изток се очертава дълга, проточва се. Съответно и информационното внимание е съсредоточено там. Също и оръжието, в това число това, което е необходимо на Украйна, което ни позволява да защитаваме небето си, също активно се използва и в Близкия изток, защото Иран прилага точно такава тактика, каквато и Русия срещу Украйна. Мащабни, съчетани ракетно-дронови удари върху голяма територия. Плюс това цената на петрола поскъпва – конюнктурата на глобалните пазари се изменя и съответно Русия получава сега възможността да продава по-големи обеми. Санкциите са частично отменени, спрени са. Например, ограниченията за продажбата на петрол на Индия и ценообразуването, разбира се, на глобалните пазари очевидно се очертава в интерес на Русия. Освен това преговорната група – американската преговорна група, която води преговорите между Русия и Украйна, тя се занимаваше и с преговорите между Иран и САЩ по ядрената сделка. И вниманието е отново съсредоточено върху тази тематика – върху темата за Близкия изток. Затова, разбира се, има определени трудности. Но пък от друга страна го има и положителното – това, че се разрушава вертикалата на злото. И плюс това, Европа все по-активно разбира важността на правилния финал на войната в Европа, тоест правилната оценка на ролята на Русия във всички тези процеси, тези отрицателни процеси, които в момента протичат в света. Също така и Европа, и Украйна заедно наблягаме на това, че Русия все пак активно подкрепя Иран във войната против САЩ и Израел, да кажем – срещу Алианса. Подкрепя Иран, предавайки му критична информация от разузнавателно естество. Използвайки тази информация, Иран нанася удари по американските и натовските бази, които са разположени в страните от региона, нанася съществени удари по предприятията от нефтогазовия сектор, което също се отразява положително на самата Русия.

- Kакво означава за Украйна това, че Иран вече обяви Вашата страна за легитимна цел?

- Всъщност нищо не означава, защото Иран активно участва във войната срещу Украйна още от момента на пълномащабното нападение на Русия в Украйна през 2022 г. Иран реално със своите инженерни възможности, със своите технологии, построи голяма дронова индустрия в Русия, в Татарстан. И Русия сега така нанася удари по цивилното население. И пак напомням, че 90% от тази война, това са ракетно-дронови удари всяка нощ по цивилното население, по големите градове, по милионните градове, по големите агломерации, по критична инфраструктура, така че огромната част от тези удари всъщност са от ирански дронове, модернизирани от Русия. И съответно Иран така или иначе снабди Русия с големи обеми материал за производството на тези дронове. Тоест реално за Украйна ситуацията е същата, статуквото не се е променило. Дори напротив – Украйна е готова да помогне на страните от региона, на цивилното население от тези страни, като например Саудитска арабия, Обединените арабските емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт – на практика всички страни, в това число и нашите съюзници – да помогне в организирането на антидроновата защита. Имайки голям опит в противодействието на дронови атаки, натрупан за времето на пълномащабната инвазия, Украйна на свой ред изгради антидроновата си индустрия. Ние имаме технология, която ни позволява да произвеждаме голямо количество дронове-прихващачи. Съответно ние сме готови да споделим тази технология или съвместно да изградим и организираме производство, за да може да се осигури защитата на цивилното население на Персийския залив. Т.е. най-общо казано, мисията на Украйна е да оказва помощ на партньорите си, на потенциалните си партньори за това да не страдат техните жители и граждани. И в същото време Иран умишлено и дълго, особено след подписването – напомням, че преди година беше подписан договор за стратегическо партньорство с Руската федерация – Иран вече активно взема участие във войната срещу Украйна. Тоест тук за нас няма нищо ново.

- Г-н Подоляк, имайки предвид, че Украйна има много богат опит в сферата на антидроновите и прихващащите системи. Възможно ли в бъдеще или през следващите седмици да се направи някаква сделка, както обича да казва президентът Тръмп, в която вие да предоставите на Близкия изток защита срещу иранските удари, а в замяна вие да получите системи "Пейтриът" в Украйна?

- Президентът Зеленски всъщност предлага различни варианти на подобни сделки. Украйна действително притежава технологии за прихващане на дронове. И още веднъж подчертавам, ние се намираме, особено последните години, под масирани ракетно-дронови атаки, т.е. Русия използва и крилати ракети, и балистични, и хиперзвукови. Паралелно всичко това се допълва от голямо количество дронове – 200 - 300, а понякога 500 - 600 дрона всяка нощ. Украйна разработи тази многоетапна система за противодронна защита – за нея не ни достигат ракети, които могат ефективно да удрят по балистика, това преди всичко са тези системи "Пейтриът". Съответно такива ракети се произвеждат в голямо количество в САЩ и Щатите ги имат на склад. И така, Украйна предлага своята компетентност и богат натрупан опит, предлага своите антидронови технологии и в замяна разчита да получи възможност да купува повече противоракетни системи, особено тези, които са ефективни срещу балистика. Сега, в този момент, статуквото е такова, че Украйна води активни преговори с всички страни от региона, имам предвид региона на Персийския залив. Тези страните са готови да получат технологиите или да работят с Украйна като партньори по внедряването на антидронови технологии. В същото време ние сме заинтересовани от това да получим по-голям достъп до ракетни системи "Пейтриът", за да работим срещу балистиката. Мисля, че в най-близко време такива сделки могат да се сключат, защото те са взаимноизгодни. За Украйна е важно да довърши изграждането на противоракетната си защита – именно противоракетния компонент. За страните от региона също, имайки предвид, че американо-израелските удари разрушиха ракетните площадки, пусковите площадки, разрушиха и унищожиха големи запаси от ракети. Иран в момента атакува региона предимно чрез дронове. Така реално, тази технология, с която разполага само Украйна – уникална технология за прихващане на дронове – тя може да бъде използвана активно и от страните в региона. И ние разчитаме на това и смятам, че в най-скоро време такива сделки могат да бъдат сключени.

- В последните няколко седмици виждаме, че Украйна успя да си върне повече от 500 кв. километра, които бяха под руска окупация. Разкажете как гледате на това, какви перспективи има в този план според Вас?

- Ще Ви предложа ние с Вас да използваме терминологията, която често използва г-н Тръмп: кой какви карти държи в ръцете си. Та какви карти държи Украйна? Вие сте абсолютно прав – увеличаването на интензитета на контравойната по фронтовата линия е очевидно. И между другото, президентът на Украйна предложи и на нашите американски колеги, и буквално преди дни на среща в парламента на Великобритания, предложи на британските ни колеги да използват таблети с предварително инсталирани програми, така че онлайн да се види какво става на фронтовата линия. Защото изявленията на лицето Путин каква е ситуацията на терен е, че те се движат насам-натам, но реално обстоятелствата на терен са съвършено други. Независимо от големите обеми ресурси, които Русия харчи – имам предвид, например, цялата жива сила, съществено придвижване на Русия, меко казано, няма в нито едно направление. Да, водят се боеве с висока интензивност и в отговор насреща има съществено, или да кажем – ефективно, контрапридвижване от страна на Украйна. Това е що се отнася до фронтовата линия. Но също така ключови карти в ръцете ни се оказват увеличаващите се удари по територията на Русия, по военните предприятия на територията ѝ, по критичната инфраструктура на Русия, които в момента Украйна мащабира. Освен това тези дни излезе лицето Шойгу – това е бившият министър на отбраната на Руската федерация, днес оглавяващ Съвета по сигурност, който официално заяви, че на територията на Русия в момента няма региони, до които не достигат украинските далекобойни инструменти – т.е. нашите ракети и нашите дронове. Съответно единственият дефицит на Украйна в момента е количеството на такива инструменти. Т.е. нужни са ни допълнителни инвестиции, ние трябва да организираме тяхното производство, за да могат нашите удари по руските военните предприятия, от които 6200 са точно установени и локализирани къде се намират и съответно да разрушим военната инфраструктура, ни е нужен допълнителен, мащабиран ресурс. Така че ефективността на контравойната, която в момента води Украйна, е несъмнена. И това, още веднъж подчертавам, това може да се обособи в три съставни части. Първо, това е спирането на придвижването на Русия по фронтовата линия и обратно – успешните контраатаки на Украйна, които позволяват, макар и не много, но все пак да се освобождават окупирани територии. Второ, това е увеличаването на ударите по военната инфраструктура на територията на Русия без значение от мястото на нейното разположение – това може да са 500 км, и 300, и 1000, и 2000 км. И трето, това са опитите да се довърши изграждането на системата за защита на небето, т.е. "затворено небе". Това е допълнителна система за противоракетна и антидронова защита. Това са нещата, с които Украйна в момента активно се занимава.

- Г-н Подоляк, според Вас ще свърши ли тази година инвазията на Кремъл? Тези дни Тръмп говори, че вече е настъпило време за сключване, за подписване на мирно споразумение. Как Ви се струва – възможен ли е мир до края на тази година, или не?

- Тук не се налага да гадаем, както казвах и преди една, и преди две години. Тук има ясно математическо разбиране за това какво трябва да се направи, за да може войната действително да свърши във възможно кратки срокове. Това е въпрос на натиск над Руската федерация. Русия постоянно заявява, че тя не иска да излиза от войната, докато не постигне реализацията на целите, с които влезе в нея. По военен път тя няма да постигне тези цели. Още веднъж подчертавам, повече от 4 години война показаха, че Русия не е в състояние чрез военна сила да достигне или да вземе от Украйна, или да получи това, което иска да получи. Украйна няма да съдейства за реализирането на тези цели – това е очевидно. Но съответно и Русия не е готова да излезе от войната. Те считат, че имат достатъчно ресурси да продължават тази война и за тях войната представлява отражение на тяхната субектност. Без война Русия би изглеждала доста по-примитивна и невлиятелна спрямо глобалните процеси. Но още веднъж ще се върна към това, че за да се реши финалът на войната, е необходимо да се изпълнят определени условия. Тези условия са следните: да се "обезкърви", тоест да се лиши руската икономика от доходност на различните пазари. Ако с петрола е разбираемо във връзка с войната в Близкия изток – това е ситуационен скок на ценообразуването, по принцип това можем да си го наваксаме в момента, в който свърши. Но в други сектори руската икономика трябва да получава дефицит, тоест грубо казано, в Русия трябва да влизат много по-малко пари. А това на свой ред са санкции и тем подобни, блокирането на танкерния флот на Русия и т.н., и т.н. Втората съставна част, това е рязкото нарастване на съвместните инвестиции във военното производство, тоест тези далекобойни удари по територията на Русия, особено по централните региони, регионите, които са разположени в Централния федерален окръг на Русия със столицата Москва, съответно това ще дава на руснаците усещането, че те се намират вътре във войната. Днес това разбиране е доста по-силно, отколкото преди една година. Но не е достатъчно, за да си кажат хората в Русия: "Стига – тази война не ни трябва, защото тя не решава никакви проблеми, тя е класическа агресивна война, която носи само страдание". И третата съставна част – това е да не поощряваме чрез информационни или дипломатически способи Русия да не спира тази война. Тоест какво означава това – означава, че не е нужно да си говорим как трябва да се срещаме с Путин, да си говорим с него, да търсим компромиси. Путин всъщност не иска компромиси. Путин иска да получи всичко онова, за което навлезе в Украйна. За него съществуването на независима Украйна е непоносимо и съответно той води война за унищожението на държавното образувание, което е Украйна, а не за получаването на някакви части от територии или нещо друго. И всякакви разговори, че трябва на Путин нещо да му се даде, само стимулират продължението на агресията като такава. Изпълнението на тези условия ще доведе до незабавно приключване, грубо казано, на активната фаза на военните действия.

- Г-н Подоляк, доста се говори през последните 12 месеца, откакто дойде на власт администрацията на Тръмп, че на територията на Украйна трябва да се проведат избори?

- Украйна безусловно е демократична страна с много конкурентна политическа среда. Ние винаги сме имали много конкурентни избори от момента на обявяването на независимост. Те са много ожесточени. Имаме много политически партии – все пак сме млада демокрация – имаме много кандидати и т.н. Но сега страната се намира в състояние на тотална война, т.е. ние нямаме територия, където не се водят бойни действия по един или друг начин – или ракетно-дронови обстрели, или непосредствени бойни действия. Имаме голямо количество вътрешно и външно разселени лица, т.е. напълно се изменя избирателната система като такава. Имаме голям брой хора, които непосредствено вземат участие в бойните действия, много хора, които живеят на територии, които са в близост до бойни действия. Тоест физически не е възможно да проведем сега избори. Защото не е възможно да се обезпечи безопасността на избирателния цикъл. Второ, да се осигури реализацията на избирателните права на хората, защото те или воюват, пак подчертавам, или живеят в близост. Трето, трябва изцяло да се преосмисли избирателната система, защото много хора смениха местожителство, това са съвършено други условия на гласуване. Плюс това то е и скъпоструваща процедура. А и освен това Русия няма намерение да спира военните действия. Затова избори във всеки един момент, щом бъде установено примирие, стабилно примирие – да, могат да бъдат обявени. Но само в момент, в който е установено такова примирие. Докато все още текат военни действия, е невъзможно да се проведат избори, физически е невъзможно, още веднъж подчертавам, поради съображения за безопасност и невъзможността да се обезпечат избирателните права. Украйна не се отказва, още веднъж подчертавам, ако бъде подписано примирие като такова, т.е. грубо казано, да се приключи активната фаза на бойните действия, да бъде то стабилно, ще работят мониторингови мисии, които да следят за това Русия да не нарушава условията на прекратяване на огъня, след някакво време с внасянето на измененията в съответните законодателни процедури избори ще бъдат обявени, но само след прекратяването на активната фаза на бойните действия. Сега Украйна, за да разсеем всички спекулации, сформира в парламента функционирането на голяма работна група, която реално е натоварена да подготви изменения в законодателството, отчитайки новите обстоятелства, отчитайки голямото количество променени условия. Ето в момента над това работят експерти, работят народните представители, представителите на кабинета на министрите. Според мен всичко ще е готово юридически, но отново въпросът е само в обезпечаването на стабилен режим, прекратяването на активната фаза на войната и прекратяването на огъня.

- Г-н Подоляк, кажете, как гледате на ситуацията с възстановяването на нефтопровода "Дружба" и кредита от 90 млрд. евро, който Европейският съюз вече е подготвил, но заради Унгария това още не е факт. Как гледате на тази ситуация?

- Много е странно. За мен това е много парадоксално. Да погледнем още веднъж. Вижте, в края на януари руски удар повреди нефтопровода "Дружба". Руските удари имат за цел да разрушават в това число и нашата нефтогазова промишленост като цяло. Тоест те удрят не само по енергетиката, но и по нефтогазовия отрасъл, т.е. по предприятията, които работят в този отрасъл, по газовите хранилища, в това число по нефтопровода "Дружба". И съответно сега ситуацията изглежда по следния начин: Европейският съюз е готов да плати със своите пари, за да възстановим ние разрушения от руснаците нефтопровод, по който именно руският петрол ще тече към две страни – Унгария и Словакия, въпреки това че Европа диверсифицира доставките и има алтернативни предложения през Адриатическия петролопровод да получава нефт от други източници и при това плаща за всичко това. Плаща, грубо казано, плаща за възможността да получават доставки тези страни, които имат ярко изразена антиевропейска позиция. За мен това изглежда, пак подчертавам, меко казано парадоксално. Но въпреки това Украйна активно си сътрудничи с Европейската комисия, ние винаги подчертаваме това. И съответно имаме готовност да съгласуваме с Европейската комисия тези или онези елементи, които да позволят на Украйна да получи допълнителното финансиране, което ни е необходимо, тези 90 милиарда, и да разсеем тези или онези спекулативни въпроси. Ние разбираме, че Унгария сега е в активната фаза на избирателната кампания, разбираме в каква ситуация се намира управляващата партия ФИДЕС. Разбираме, че те използват два ключови лозунга – антиевропейски и антиукраински – в рамките на своята избирателна кампания. Слушаме изявленията на г-н Орбан и г-н Сиярто, но въпреки всичко сме конструктивни, коректни сме и за нас е важно да съхраним тази коректност и конструктивност в Европейския съюз. Защото, пак подчертавам, финансирането на тези програми, които са ни нужни – и социалните програми, и военните програми, са крайно важни, защото Русия – още веднъж ще спомена – не спира ударите си по цивилното население на Украйна.

- Как се отнасяте към това, което се случва сега във войната – вижда ли ѝ се краят изобщо вече?