Лора Христова: Готова съм да бъда лидер на отбора

Бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова, се завърна най-накрая у дома след успеха си на Игрите в Милано/Кортина. Тя поднесе една от най-големите изненади, печелейки бронз в дисциплината 15 км индивидуално за жени.

Христова показа безгрешна стрелба на огневия рубеж и донесе трети медал на България в биатлона на Зимни олимпийски игри след златото на Екатерина Дафовска на 15 км в Нагано през 1998 и бронза на Ирина Никулчина в преследването на 10 км в Солт Лейк Сити четири години по-късно.

Сега Христова сподели, че винаги е оптимистично настроена и е вярвала в успеха си. Зад кадър е останала менталната й подготовка и няма търпение да навакса със семейството и приятелите.

„Чувствам се още по-добре, защото най-накрая мога да се отдам на приятните емоции. Много се радвам на всичките хора, които дойдоха да ме поздравят. Гордост е да представя българите на Олимпийските игри", каза тя.

"Виждайки всичките деца може да се каже, че съм осъзнала успеха си. Трябва да се направят бази за тренировки в България. Силно се надявам успехът ми да повлияе и дано повече млади състезатели са мотивирани да се развиват", добави Христова.

"Сега искам да наваксам със семейството и приятелите. Не се вижда зад кадър менталната ми подготовка и напрежението“, призна тя.

„За мен не са проблем чуждите очаквания. Аз продължавам да си върша работата, както е било и досега. Вече повече състезатели ме познават, но отношението винаги е добро. Не всеки ден е Великден, не може винаги представянето да е добро. Щях да повярвам, ако ми бяха казали, че ще съм трета на Игрите“, добави медалистката пред медиите.

"Пътят от последното място в Пекин до бронза в Милано и Кортина бе тежък и дълъг, но с труд и постоянство това се постига. Готова съм да бъда лидер на българския отбор. Но мисля, че в нашия тим всеки е добър в нещо и всички се дърпаме заедно напред", завърши Лора Христова.

Българката стана седма в преследването, 11-та в спринта и 14-та в масовия старт, като се представи силно и в женската щафета, където беше категорична при стрелбата на първи пост.