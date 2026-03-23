44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот

44 000 души са подали заявление за гласуване в чужбина. Това съобщиха по време на първия брифинг на Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори в Министерския съвет.

В щаба участват представители на Министерството на електронното управление, на вътрешните работи, на външните работи и на Министерството на регионалното развитие.

В края на миналата седмица от МВР отчетоха, че до сега са образувани 45 досъдебни производства за нарушение на изборния процес. Като за същия период на предходните парламентарни избори те са били само 4.

Ваня Нушева, изборен експерт и съветник на премиера: "МС създаде Координационен съвет за подготовка на изборите. Този съвет практически работи от началото на мандата на служебното правителство. Предприели сме мерки за координация между институциите във връзка с подготовката на изборите. МВР има изключителен ангажимент да предприема действия срещу нарушаване на политическите права на българските граждани. Действа оперативен щаб, който включва представители на всички дирекции. Има и линия за сигнали за престъпления срещу политическите права на гражданите. Има сериозен ръст на сигналите и на досъдебните производства във връзка с предстоящите избори. Получени са 105 сигнала до този момент в МВР."

МВнР работи интензивно за това да установи ефективен диалог и контакт с българските общности в чужбина.