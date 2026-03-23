Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот

Подадени са над 100 сигнала, свързани с нарушения на изборните права на гражданите

44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
44 000 души са подали заявление за гласуване в чужбина. Това съобщиха по време на първия брифинг на Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори в Министерския съвет.

В щаба участват представители на Министерството на електронното управление, на вътрешните работи, на външните работи и на Министерството на регионалното развитие.

В края на миналата седмица от МВР отчетоха, че до сега са образувани 45 досъдебни производства за нарушение на изборния процес. Като за същия период на предходните парламентарни избори те са били само 4.

Ваня Нушева, изборен експерт и съветник на премиера: "МС създаде Координационен съвет за подготовка на изборите. Този съвет практически работи от началото на мандата на служебното правителство. Предприели сме мерки за координация между институциите във връзка с подготовката на изборите. МВР има изключителен ангажимент да предприема действия срещу нарушаване на политическите права на българските граждани. Действа оперативен щаб, който включва представители на всички дирекции. Има и линия за сигнали за престъпления срещу политическите права на гражданите. Има сериозен ръст на сигналите и на досъдебните производства във връзка с предстоящите избори. Получени са 105 сигнала до този момент в МВР."

МВнР работи интензивно за това да установи ефективен диалог и контакт с българските общности в чужбина.

"Ключовата цел е да бъде систематизирана информация за това къде са разположени компактни групи от наши съграждани, така че да бъдат определени секции на подходящи места. След последните промени в Изборния кодекс в държавите извън ЕС има ограничение на изборните секции до 20. Проучват се възможностите за откриване на допълнителен брой секции в самите дипломатически представителства. В Лондон например ще бъдат разкрити вероятно 7 секции. Стремежът е повече хора да получат възможност да гласуват", каза още Нушева.

ТОП 24

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на войната, 92% са били прехванати
4
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
6
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
6
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...

Още от: Политика

Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори ще даде брифинг
Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори ще даде брифинг
Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
Чете се за: 00:30 мин.
Президентът Йотова: Ако не знаем историята си, няма как да покорим бъдещето Президентът Йотова: Ако не знаем историята си, няма как да покорим бъдещето
Чете се за: 02:25 мин.
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана
Чете се за: 05:27 мин.
Вътрешният министър: Нови 510 превозни средства и 34 дрона охраняват границата, миграционната обстановка е спокойна Вътрешният министър: Нови 510 превозни средства и 34 дрона охраняват границата, миграционната обстановка е спокойна
Чете се за: 02:42 мин.
Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на България мир и възможност да развиват талантите си Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на България мир и възможност да развиват талантите си
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
Близък изток
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ) Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
Общество
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
