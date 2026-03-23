"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април

59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че се очакват около 3 милиона и 100 хиляди български граждани пред урните на 19 април. Изводите са от проучване на агенция "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори.

"Прогресивна България" остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори. Второто място е за ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%. Плътно зад тях стои ДПС с 10,5%, а "Възраждане" е на пета позиция с 7,9%. "БСП-Обединена левица" остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите. Под черта остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов „Сияние“ с 2,9%. След нея се нареждат „Има такъв народ“ (2,6%), АПС (1,7%) и "Величие" (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който е 1,7%.

Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 март 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.